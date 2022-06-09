Чехия запустила программу упрощенной выдачи долгосрочной визы и вида на жительство для активистов из России и Беларуси
Заявителями могут стать россияне и белорусы, которые являются «борцами за свободу, защитниками прав человека, представителями гражданского общества, независимых СМИ или научных кругов»
Чехия запустила программу упрощенной выдачи вида на жительство и долгосрочной визы для активистов из России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте чешского внешнеполитического ведомства.
Программа называется «Гражданское общество». Заявителями могут стать россияне и белорусы, которые являются «борцами за свободу, защитниками прав человека, представителями гражданского общества, независимых СМИ или научных кругов», а также граждане, которые подвергаются преследованиям со стороны государства либо вынуждены покинуть страну в целях безопасности.
Программа реализуется МИД и МВД Чехии с 20 мая 2022 года сроком на один год с возможностью продления. Годовая квота составляет 500 претендентов.
Лица, которые отвечают критериям участия в программе, а также члены их семей, могут подать заявление в чешском посольстве. Им будет обеспечено упрощенное и ускоренное рассмотрение обращения – в течение месяца.
Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам после вторжения России на территорию Украины. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщала, что глава МИД Чехии Ян Липавский пообещал возобновить выдачу виз белорусам.
Ранее власти Германия приняли решение упростить выдачу национальной визы и вида на жительство российским оппозиционерам, правозащитникам, адвокатам и журналистам. Им разрешено приезжать в Германию вместе с семьей, въехать можно будет не только из России, но и из других стран.