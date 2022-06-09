Число жалоб на пропажу без вести российских солдат в Украине превысило 40 тысяч
Жалобы участились после того, как министерство перестало отвечать на запросы граждан. В последний раз военное ведомство сообщило о 1351 погибшем и больше не публиковало информацию о потерях
Только за апрель 2022 года в администрацию президента поступили 41 666 жалоб от родственников солдат, пропавших без вести в ходе войны в Украине. Как сообщают «Важные истории» (признаны «нежелательной организацией» и «иноагентом»), родные военных пишут, что обращались в Минобороны и военкоматы, но никакой информации об их судьбе не получили.
Жалобы участились после того, как министерство перестало отвечать на запросы граждан. В последний раз военное ведомство сообщило о 1351 погибшем и больше не публиковало информацию о потерях. Власти также не публикуют списков военных, погибших или попавших в плен в Украине.
Всего с начала года россияне пожаловались президенту на Министерство обороны более миллиона раз. Это больше, чем в любое другое время за последние шесть лет. С апреля основной поток писем в АП было посвящен войне: люди жалуются на работу военкоматов, поиск пленных и пропавших без вести, службу по призыву и по контракту или увольнение со службы, выплаты контрактникам, вооружение и в целом на войну.
При этом Миноборны практически не отвечает на жалобы граждан. Администрация президента обязана рассмотреть все письма, однако пересылка жалобы в профильное ведомство тоже считается «рассмотрением». Во время войны добиться ответа от Минобороны не могут даже правозащитники, отмечает издание.