Меню
Бизнес
Сколько стоит «Яхта Путина»
09 июня 2022, 14:00

В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь

Запасов импортного алкоголя российским ресторанам, которые впрок закупили его еще зимой, хватит до осени, особо остро чувствуется нехватка крепких алкогольных напитков — рома, виски, вермута

В российских ресторанах заканчивается крепкий импортный алкоголь

Запасов импортного алкоголя российским ресторанам, которые впрок закупили его еще зимой, хватит до осени, особо остро чувствуется нехватка крепких алкогольных напитков — рома, виски, вермута, в этом вопросе необходима помощь государства и разрешение на поставки этой продукции через третьи страны, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», — сказал Миронов. Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что крепкий алкоголь поставляли не мелкие компании, а те, которые владели заводами — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими.

«Эти крупные игроки присутствовали на нашем рынке и продавали алкоголь через дистрибьюторов, типа AST. В данный момент они остановили поставки. Сейчас допродаются склады, где остались какие-то партии. Алкоголь объективно заканчивается, и когда пойдет новый и откуда — никто не знает», — добавил омбудсмен.

Для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходим обходной путь поставки его через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование. «Если мы хотим чтобы он (крепкий алкоголь — ред.) заехал, нужно на государственном уровне принять разрешения на завоз и учет, чтобы такой алкоголь не начали «разливать в гаражах», иначе именно к этому все придет, но это ведь никому не нужно», — сказал он.

«Мы, конечно, можем завести дружественный армянский коньяк, но дружественный виски, дружественный ром, ликер или вермут мы напрямую не завезем», — добавил Миронов, отметив, что имеющегося крепкого импортного алкоголя надолго может хватить лишь на коктейли. «Есть «русский ром», «русский виски», «русская текила», которые делаются на основе импортного алкоголя. Но это нельзя в чистом виде налить в стакан, это подают только в смешанном виде. На них алкоголя хватит», — указал он.

Омбудсмен сообщил, что с вином ситуация иная. «По вину нет пятка крупных компаний, а есть десятки и десятки фирм, которые поставляют вино из Европы. Это мелкие предприниматели. Сейчас они начали искать обходные пути через Армению, Китай, Казахстан. Поток вина у нас есть, но и оно продается в два-три раза больше, чем завозится. Происходит постепенное вымывание складов», — уточнил он.

Материалы по теме
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
США не снимут санкции с России в обмен на экспорт зерна из Украины
Конструкторы просят сдвинуть и расширить
Сейчас на главной
«Глядя на вакансии, понимаешь, почему мы в таком дерьме»
рынок труда
«Глядя на вакансии, понимаешь, почему мы в таком дерьме»
В июне Росстат заявил, что безработица в стране опустилась до исторического минимума — 4 процента. Ситуации на рынке труда порадовался и президент. Но, как отмечают эксперты, нынешнее затишье не является заслугой властей
Бизнес
Volkswagen предложил 200 сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться
Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться, получив до шести окладов. Это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса
Одежда — не предмет роскоши. Одежда — необходимость
торговля
Одежда — не предмет роскоши. Одежда — необходимость
В Спасский районный суд Приморского края поступил иск к шведской сети магазинов одежды H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку
Российские магазины Huawei начали закрываться из-за дефицита товаров
торговля
Российские магазины Huawei начали закрываться из-за дефицита товаров
Из 19 официальных магазинов после начала спецоперации в Украине и введения санкций закрылись четыре торговые точки - в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону
Британские юристы обнаружили сотни российских чиновников с активами за границей
антироссийские санкции
Британские юристы обнаружили сотни российских чиновников с активами за границей
Британские юристы, которые специализируются на отслеживании активов, обнаружили сотни высокопоставленных российских граждан с заграничными активами
Фарминдустрия столкнулась с дефицитом контрольного оборудования для лекарств
Фарминдустрия
Фарминдустрия столкнулась с дефицитом контрольного оборудования для лекарств
Российская фарминдустрия из-за отказа западных компаний поставлять в страну комплектующие столкнулась с нехваткой хроматографических колонок
Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги
«Аэрофлот»
Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги
На рейсах авиакомпании теперь ведётся строгий учёт бумажной продукции: туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах
В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Конкурсы
В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны пройдет по трем группам в зависимости от вместимости бомбоубежищ — до 150 человек, от 150 до 600 и более 600
Политика
Российская армия направила в Украину танки из музеев оружия
Потеряв, по различным оценкам, от 700 до 1390 современных танков в первые три месяца войны, Россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, туда были отправлены как минимум 50 машин
«Аэрофлот» закажет для своего парка 300 отечественных самолетов
авиакомпании
«Аэрофлот» закажет для своего парка 300 отечественных самолетов
«Аэрофлот» планирует заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией на производство 300 самолетов. Сделку заключат в ходе Петербургского международного экономического форума
ЕСПЧ признал незаконным запрет «Свидетелей Иеговы» в России
свидетели иеговы
ЕСПЧ признал незаконным запрет «Свидетелей Иеговы» в России
Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России «Свидетелей Иеговы» и преследование верующих. Решение было опубликовано на сайте суда
Власти Польши сообщили о заключении крупнейшего контракта на поставку оружия
Польша
Власти Польши сообщили о заключении крупнейшего контракта на поставку оружия
По заявлению вице-премьера, министра государственных активов Польши Яцека Сасина, сумма контракта составит около 630 миллионов долларов
Экономика
Центробанк разрешил россиянам переводить на свои иностранные счета 150 тысяч долларов
Центральный банк России объявил об очередном смягчении валютных ограничений. Теперь россиянам разрешено переводить на собственные счета в иностранных банках до 150 тысяч долларов в месяц
В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России
ГУОР
В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России
В полномочия ГУОР (Главного управления оперативного реагирования) войдет, среди прочего, «обеспечение правовых режимов военного положения» в случае, если оно будет введено в стране
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
война в украине
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
Украинские военные сталкиваются с проблемами при использовании вооружений, поставляемых странами НАТО, так как солдатам не хватает знаний по эксплуатации техники
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Великобритания
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Мировые цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня после вторжения России в Украину, что вызвало протесты во всех развивающихся странах
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в России в федеральный розыск
федеральный розыск
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в России в федеральный розыск
В базе данных МВД указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется
Авторская колонка
О национальном колорите
Посмотрел в театре Маяковского «Бердичев» Фридриха Горенштейна. Пьеса была написана в 1975-м году. А впервые поставлена – в 2014-м. Бердичев – город в Житомирской области Украины. До революции евреи составляли больше половины его населения. Сегодня – меньше половины процента
Авдерин Валерий