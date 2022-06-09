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09 июня 2022, 08:52

Юрист подал в суд на H&M из-за дискриминации российских покупателей

В Спасский районный суд Приморского края поступил иск к шведской сети магазинов одежды H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку

Юрист подал в суд на H&M из-за дискриминации российских покупателей
Фото: bundlebox.ru

В Спасский районный суд Приморского края поступил иск к шведской сети магазинов одежды H&M о дискриминации российских покупателей по национальному признаку. Иск связан с решением компании приостановить работу своих магазинов в России из-за спецоперации в Украине.

Иск подал глава юридической компании «Аргумент» Дмитрий Качан. В своей жалобе он указал, что H&M ущемляет права россиян на покупку одежды в онлайн-магазине бренда.

Г-н Качан отметил, что на сайте H&M присутствуют товары с отметкой «В наличии» и ценами в рублях, однако при попытке приобрести товар появляется сообщение, что его временно невозможно приобрести в этом регионе.

«Одежда — не предмет роскоши. Одежда — необходимость, и никто не вправе ущемлять людей, независимо от их национальной принадлежности, в естественных потребностях — быть одетым, обутым», - заявил истец.

Юрист потребовал взыскать с шведского ритейлера 700 тысяч рублей.

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