09 июня 2022, 01:11
Российские магазины Huawei начали закрываться из-за дефицита товаров
Из 19 официальных магазинов после начала спецоперации в Украине и введения санкций закрылись четыре торговые точки - в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону
Фото: tut-magaz.ru
В России стали закрываться магазины, специализирующиеся на продаже гаджетов китайской компании Huawei.
Из 19 официальных магазинов после начала спецоперации в Украине и введения санкций закрылись четыре торговые точки - в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.
Источник РИА Новости сообщил, что магазины закрываются из-за дефицита товаров и снижения спроса со стороны покупателей. По этим причинам содержать магазины стало невыгодно.