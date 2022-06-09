09 июня 2022, 00:09
Британские юристы обнаружили сотни малоизвестных российских чиновников с активами за границей
Британские юристы, которые специализируются на отслеживании активов, обнаружили сотни высокопоставленных российских граждан с заграничными активами
Фото: jpgazeta.ru
Британские юристы, которые специализируются на отслеживании активов, обнаружили сотни высокопоставленных российских граждан с заграничными активами. Всех этих людей могут добавить в санкционные списки за поддержку спецоперации в Украине и режима Владимира Путина.
Агентство Bloomberg сообщает, что лондонские фирмы, которые занимаются комплексной проверкой потенциальных деловых партнеров для своих клиентов, после начала спецоперации в Украине предложили свои услуги киевским властям. В ходе проверки юристы нашли сотни высокопоставленных, но малоизвестных россиян с активами за границей.
До этого власти Евросоюза и Великобритании включали в санкционные списки только известных чиновников и бизнесменов из России.