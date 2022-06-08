Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги
На рейсах авиакомпании теперь ведётся строгий учёт бумажной продукции: туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах
Бортпроводники «Аэрофлота» должны вести учёт туалетной бумаги на рейсах в Турцию. Нереализованные рулоны нужно будет сдавать.
На рейсах авиакомпании теперь ведётся строгий учёт бумажной продукции: туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Сотрудникам кабинного экипажа пришел распорядок о введении таких мер в тестовом режиме до с 3 по 10 июня. Но практику могут ввести и на постоянной основе.
Бортпроводники должны внимательно следить за материалом на борту и пополнять его только по мере расходования. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах, чтобы до них случайно не добрались пассажиры. После приземления все неиспользованные материалы необходимо посчитать, опечатать и сдать.
Раньше сотрудники на борту особо не контролировали количество бумаги. Все, что от них требовалось, — это принять бумажную продукцию и следить за тем, чтобы она была в достатке.