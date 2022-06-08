В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны пройдет по трем группам в зависимости от вместимости бомбоубежищ — до 150 человек, от 150 до 600 и более 600
В Брянске объявили конкурс на лучшее содержание бомбоубежищ. Об этом сообщают «Брянские новости», «Новости Брянска» и другие местные СМИ со ссылкой на публикацию в официальной газете мэрии «Брянск». Постановление 30 мая подписал мэр города Александр Макаров.
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны пройдет по трем группам в зависимости от вместимости бомбоубежищ — до 150 человек, от 150 до 600 и более 600. В каждой из этих групп присуждаются три призовых места.
Всего составлены 92 критерия, по которым будут оценивать бомбоубежища. В частности, оценивать будут по герметичности и прочности конструкций, работоспособности вентиляции и других систем жизнеобеспечения, а также наличию необходимых документов и наглядных пособий.
Каждый участник должен подтвердить состояние бомбоубежища не менее 20 фотографиями. Одна из заявленных целей конкурса — «выявление эффективных форм и способов использования фонда защитных сооружений в условиях мирного времени», пишет «Интерфакс».
Председателем комиссии назначили начальника управления по делам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Брянска Андрей Скляр.
Ранее смотр-конкурс на лучшее содержание бомбоубежищ объявила администрация Нижнего Новгорода. Плановый конкурс состояния гражданских укрытий проводился по инициативе управления МЧС.