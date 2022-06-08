Меню
Политика
Сколько стоит «Яхта Путина»
08 июня 2022, 13:25

Российская армия направила в Украину танки из музеев оружия

Потеряв, по различным оценкам, от 700 до 1390 современных танков в первые три месяца войны, Россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, туда были отправлены как минимум 50 машин

Российская армия направила в Украину танки из музеев оружия

Потеряв, по различным оценкам, от 700 до 1390 современных танков в первые три месяца войны, Россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, туда были отправлены как минимум 50 машин, возраст которых насчитывает 60 лет.

Несколько Т-62 были замечены едущими к линии фронта недалеко от Николаева. Как отмечают в Министерстве обороны Великобритании, введение в строй полувековых «музейных экспонатов» подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.

Разработанный в конце 1950-х годов Т-62 почти наверняка будет очень уязвим для противотанковых средств, говорится в отчете британской разведки. Скептически настроенные эксперты, пишет Forbes, полагали, что российские военные оставят старые танки в занятых городах в качестве передвижных бункеров. Однако Москва перебрасывает старые танки на южный фронт, где в последние недели украинские батальоны форсировали реку Ингулец и укрепились в 65 километрах к северу от Херсона.

Экипажи приваривают к Т-62 устройства, похожие на клетки, которые, как они надеются, защитят машины от ударов сверху противотанковыми управляемыми ракетами, такими как украинская «Стугна-П» и американская Javelin. Нет никаких доказательств того, что самодельная клетка на самом деле хоть как-то обезопасит машину от современных ПТРК. Вероятно, ее устанавливают больше ради психологического эффекта, отмечает издание: старые танки прибыли на юг Украины без систем динамической защиты.

При этом отсутствие сложной и чувствительной электроники в танках помогло им выдержать суровые условия хранения и относительно быстро вернуться в строй. Пока нет ни одного свидетельства участия Т-62 в боях в Украине. Однако, судя по их направлению, эти танки движутся навстречу украинским батальонам, продвигающимся к Херсону на более современных танках Т-72 и Т-64.

Материалы по теме
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
Сейчас на главной
Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги
«Аэрофлот»
Бортпроводников «Аэрофлота» обязали вести учет туалетной бумаги
На рейсах авиакомпании теперь ведётся строгий учёт бумажной продукции: туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах
В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Конкурсы
В Брянске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище
Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны пройдет по трем группам в зависимости от вместимости бомбоубежищ — до 150 человек, от 150 до 600 и более 600
«Аэрофлот» закажет для своего парка 300 отечественных самолетов
авиакомпании
«Аэрофлот» закажет для своего парка 300 отечественных самолетов
«Аэрофлот» планирует заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией на производство 300 самолетов. Сделку заключат в ходе Петербургского международного экономического форума
ЕСПЧ признал незаконным запрет «Свидетелей Иеговы» в России
свидетели иеговы
ЕСПЧ признал незаконным запрет «Свидетелей Иеговы» в России
Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России «Свидетелей Иеговы» и преследование верующих. Решение было опубликовано на сайте суда
Власти Польши сообщили о заключении крупнейшего контракта на поставку оружия
Польша
Власти Польши сообщили о заключении крупнейшего контракта на поставку оружия
По заявлению вице-премьера, министра государственных активов Польши Яцека Сасина, сумма контракта составит около 630 миллионов долларов
Экономика
Центробанк разрешил россиянам переводить на свои иностранные счета 150 тысяч долларов
Центральный банк России объявил об очередном смягчении валютных ограничений. Теперь россиянам разрешено переводить на собственные счета в иностранных банках до 150 тысяч долларов в месяц
В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России
ГУОР
В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России
В полномочия ГУОР (Главного управления оперативного реагирования) войдет, среди прочего, «обеспечение правовых режимов военного положения» в случае, если оно будет введено в стране
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
война в украине
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
Украинские военные сталкиваются с проблемами при использовании вооружений, поставляемых странами НАТО, так как солдатам не хватает знаний по эксплуатации техники
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Великобритания
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Мировые цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня после вторжения России в Украину, что вызвало протесты во всех развивающихся странах
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в России в федеральный розыск
федеральный розыск
Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в России в федеральный розыск
В базе данных МВД указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется
Авторская колонка
О национальном колорите
Посмотрел в театре Маяковского «Бердичев» Фридриха Горенштейна. Пьеса была написана в 1975-м году. А впервые поставлена – в 2014-м. Бердичев – город в Житомирской области Украины. До революции евреи составляли больше половины его населения. Сегодня – меньше половины процента
Авдерин Валерий
Правительство предложило засекретить золотовалютные резервы России
антисанкции
Правительство предложило засекретить золотовалютные резервы России
Министерство экономического развития предложило установить специальные противосанкционные правила регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений
В Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время
Беларусь
В Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время
Вооруженные силы Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны Беларуси
Бизнес
Власти США сообщили об аресте двух частных самолетов Романа Абрамовича
Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Это Boeing 787-8 Dreamliner, который сейчас находится в Дубае, и Gulfstream G650ER, который находится в России
Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО
гибель бизнесменов
Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО
Топ-менеджер вместе с женой и друзьями пытались пересечь реку на двух вездеходах «Шерпа», однако транспортные средства течением понесло в море
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
санкции
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
Отсутствие санкций в отношении поставок российской нефти оставило лазейки для России в нефтяном эмбарго, что ставит под сомнение эффективность ограничений со стороны ЕС
Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана
сборная России по футболу
Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана
Сборная России проведет в сентябре два товарищеских матча. Первым из двух ее соперников станет сборная Ирана — участница предстоящего чемпионата мира-2022
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
война в украине
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
Корабли Черноморского флота России отошли на расстояние больше 100 км  от береговой линии Украины, сообщило командование украинских ВМС в ежедневной оперативной сводке в понедельник