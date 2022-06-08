Российская армия направила в Украину танки из музеев оружия
Потеряв, по различным оценкам, от 700 до 1390 современных танков в первые три месяца войны, Россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, туда были отправлены как минимум 50 машин
Потеряв, по различным оценкам, от 700 до 1390 современных танков в первые три месяца войны, Россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, туда были отправлены как минимум 50 машин, возраст которых насчитывает 60 лет.
Несколько Т-62 были замечены едущими к линии фронта недалеко от Николаева. Как отмечают в Министерстве обороны Великобритании, введение в строй полувековых «музейных экспонатов» подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники.
(3/4) Russia’s Southern Grouping of Forces (SGF) likely remains tasked with occupying southern Ukrainian territory. In recent days, Russia has likely moved 50-year-old T-62 tanks from deep storage into the SGF’s area of responsibility.
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 27, 2022
Разработанный в конце 1950-х годов Т-62 почти наверняка будет очень уязвим для противотанковых средств, говорится в отчете британской разведки. Скептически настроенные эксперты, пишет Forbes, полагали, что российские военные оставят старые танки в занятых городах в качестве передвижных бункеров. Однако Москва перебрасывает старые танки на южный фронт, где в последние недели украинские батальоны форсировали реку Ингулец и укрепились в 65 километрах к северу от Херсона.
Экипажи приваривают к Т-62 устройства, похожие на клетки, которые, как они надеются, защитят машины от ударов сверху противотанковыми управляемыми ракетами, такими как украинская «Стугна-П» и американская Javelin. Нет никаких доказательств того, что самодельная клетка на самом деле хоть как-то обезопасит машину от современных ПТРК. Вероятно, ее устанавливают больше ради психологического эффекта, отмечает издание: старые танки прибыли на юг Украины без систем динамической защиты.
#Ukraine: New Cope Cage™️ just dropped!
Ancient Russian T-62M tanks recently delivered in the South seem to have them fitted- we aren't quite sure why, given they don't work- but perhaps they are a good sunshade. pic.twitter.com/9DDC5DXAyG
— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 5, 2022
При этом отсутствие сложной и чувствительной электроники в танках помогло им выдержать суровые условия хранения и относительно быстро вернуться в строй. Пока нет ни одного свидетельства участия Т-62 в боях в Украине. Однако, судя по их направлению, эти танки движутся навстречу украинским батальонам, продвигающимся к Херсону на более современных танках Т-72 и Т-64.