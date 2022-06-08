08 июня 2022, 09:08
Политолога Екатерину Шульман признали инагентом из-за гонораров в «Эхо Москвы»
Министерство юстиции РФ включило известного политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иностранных агентов из-за получения «опосредованного иностранного финансирования»
Фото: yaplakal.com
Министерство юстиции РФ включило известного политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иностранных агентов из-за получения «опосредованного иностранного финансирования».
Шульман рассказала, что «иностранным финансированием» ведомство сочло ее гонорары в «Эхо Москвы», зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), однократный перевод от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар за книгу от издательства АСТ и деньги от института дизайна и архитектуры «Стрелка».
Все перечисленные организации в список «инагентов» не входят. «Эхо Москвы» вплоть до закрытия входило в холдинг «Газпром-медиа».