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08 июня 2022, 09:08

Политолога Екатерину Шульман признали инагентом из-за гонораров в «Эхо Москвы»

Министерство юстиции РФ включило известного политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иностранных агентов из-за получения «опосредованного иностранного финансирования»

Политолога Екатерину Шульман признали инагентом из-за гонораров в «Эхо Москвы»
Фото: yaplakal.com

Министерство юстиции РФ включило известного политолога Екатерину Шульман в реестр СМИ-иностранных агентов из-за получения «опосредованного иностранного финансирования».

Шульман рассказала, что «иностранным финансированием» ведомство сочло ее гонорары в «Эхо Москвы», зарплату в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинке), однократный перевод от благотворительного фонда миллиардера Владимира Потанина, гонорар за книгу от издательства АСТ и деньги от института дизайна и архитектуры «Стрелка».

Все перечисленные организации в список «инагентов» не входят. «Эхо Москвы» вплоть до закрытия входило в холдинг «Газпром-медиа».

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