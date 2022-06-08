«Аэрофлот» закажет для своего парка 300 отечественных самолетов
«Аэрофлот» планирует заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на производство 300 самолетов. Сделку заключат в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
«Аэрофлот» планирует заключить контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на производство 300 самолетов. Сделку заключат в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Большую часть заказа составят самолеты Sukhoi SuperJet 100 и МС-21. Также в заказе упоминаются и самолеты Ту-214, пишут «Ведомости».
Стоимость одного ближнемагистрального самолета SSJ 100 сейчас составляет 34–35 млн долларов, а среднемагистрального МС-21 — 70 млн долларов. «Аэрофлот» рассчитывает получить большую скидку при заказе 300 лайнеров.
Крупный заказ на производство отечественных самолетов обусловлен западными санкциями в отношении российских авиакомпаний. Евросоюз потребовал от перевозчиков вернуть оформленные в лизинг иностранные самолеты, а Boeing и Airbus отказались поставлять запчасти для лайнеров.