ЕСПЧ признал незаконным запрет «Свидетелей Иеговы» в России, обязал выплатить им 63 миллиона евро и отпустить осужденных верующих
Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России «Свидетелей Иеговы» и преследование верующих. Решение было опубликовано на сайте суда
Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет в России «Свидетелей Иеговы» и преследование верующих. Решение было опубликовано на сайте суда.
Суд объединил 20 жалоб, которые были поданы 1444 заявителями — религиозными организациями, издателями религиозной литературы и более чем тысячей верующих.
ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила право верующих на свободу религии (статья 9 Европейской конвенции), свободу выражения мнения (статья 10), свободу собраний (статья 11), а также право на уважение собственности (статья 1 протокола 1 к Европейской конвенции).
«Суд постановил < … >, что государство-ответчик [Россия] должно принять все меры для прекращения текущих уголовных дел против "Свидетелей Иеговы" и освобождения заключенных "Свидетелей Иеговы"», — говорится в постановлении. Суд также постановил вернуть верующим изъятое имущество или выплатить за него 59 617 458 евро компенсации.
Кроме этого, ЕСПЧ обязал выплатить «Свидетелям Иеговы» 3 447 250 евро за нематериальный ущерб — в том числе по 15 тысяч евро верующим, которые подверглись уголовному преследованию, по 7,5 тысячи евро ликвидированным отделениям и людям, у которых были административные протоколы. Компенсацию судебных издержек суд оценил в 125 тысяч долларов.
При этом Государственная дума 7 июня приняла законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после исключения России из Совета Европы 16 марта.
Верховный суд ликвидировал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» с 395 его отделениями в 2017 году по требованию Минюста, сославшись на то, что восемь отделений и книги «Свидетелей Иеговы» уже были признаны экстремистскими ранее. Имущество организаций изъяли. После этого, по подсчетам верующих, под уголовным преследованием оказались больше 600 человек, а силовики провели по стране больше 1700 обысков.
«Чрезвычайно широкое определение "экстремистской деятельности" в [российском] законе "О противодействии экстремисткой деятельности", которое не предполагает наличие насилия или ненависти, делает возможным преследование людей или организаций по экстремистским статьям за исключительно мирные формы выражения мнения или вероисповедания, как в данном случае», — говорится в решении ЕСПЧ по жалобе «Свидетелей Иеговы».