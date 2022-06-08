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08 июня 2022, 00:08

Центробанк разрешил россиянам переводить на свои иностранные счета 150 тысяч долларов

Центральный банк России объявил об очередном смягчении валютных ограничений. Теперь россиянам разрешено переводить на собственные счета в иностранных банках до 150 тысяч долларов в месяц

Центробанк разрешил россиянам переводить на свои иностранные счета 150 тысяч долларов
Фото: blog.portmone.com.ua

Центральный банк России объявил об очередном смягчении валютных ограничений. Теперь россиянам разрешено переводить на собственные счета в иностранных банках до 150 тысяч долларов в месяц.

Аналогичный лимит установлен для переводов на иностранные счета близких родственников и других людей.

В ЦБ уточнили, что такую же сумму могут переводить за границу нерезиденты — физические лица из «дружественных» стран.

Ранее лимит для переводов за границу составлял 50 тысяч долларов, а в марте разрешалось переводить не более 5 тысяч долларов в месяц и только на иностранные счета близких родственников.

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