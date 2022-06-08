08 июня 2022, 00:08
Центробанк разрешил россиянам переводить на свои иностранные счета 150 тысяч долларов
Центральный банк России объявил об очередном смягчении валютных ограничений. Теперь россиянам разрешено переводить на собственные счета в иностранных банках до 150 тысяч долларов в месяц
Фото: blog.portmone.com.ua
Центральный банк России объявил об очередном смягчении валютных ограничений. Теперь россиянам разрешено переводить на собственные счета в иностранных банках до 150 тысяч долларов в месяц.
Аналогичный лимит установлен для переводов на иностранные счета близких родственников и других людей.
В ЦБ уточнили, что такую же сумму могут переводить за границу нерезиденты — физические лица из «дружественных» стран.
Ранее лимит для переводов за границу составлял 50 тысяч долларов, а в марте разрешалось переводить не более 5 тысяч долларов в месяц и только на иностранные счета близких родственников.