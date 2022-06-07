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07 июня 2022, 19:23

В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России

В полномочия ГУОР (Главного управления оперативного реагирования) войдет, среди прочего, «обеспечение правовых режимов военного положения» в случае, если оно будет введено в стране

В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России

В структуре Министерства внутренних дел России появится новое управление, сообщила во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В полномочия ГУОР (Главного управления оперативного реагирования), по словам Волк, войдет, среди прочего, «обеспечение правовых режимов военного положения» в случае, если оно будет введено в стране.

Управление создается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 июня — глава МВД Владимир Кокольцев «поручил профильным подразделениям ведомства незамедлительно приступить» к его релизации, рассказала Волк (ее цитирует «Интерфакс»).

По ее словам, реформа структуры министерства обсусловлена «изменившимися в последнее время условиями функционирования органов внутренних дел».

Это «потребовало укрепления подразделений, несущих основную нагрузку по своевременному реагированию на любое осложнение оперативной обстановки», пояснила Волк.

Помимо обеспечения военного положения, сотрудники ГУОР будут ориентированы на участие органов системы МВД в обеспечении чрезвычайного положения и мероприятий территориальной обороны, а также режимов контртеррористической операции.

Новое управление займется координацией деятельности по обеспечению правопорядка в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, объектах атомного энергопромышленного комплекса, мобилизационной подготовкой личного состава и реализацией организационных мероприятий по гражданской обороне, а также обеспечением комплексного применения сил и средств в органах внутренних дел, функционирующих в особых условиях, перечислила Волк.

Указ Путина об изменении структуры МВД связан с «требованиями времени», заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь все достаточно очевидно, здесь вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения», — добавил он.

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