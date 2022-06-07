Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Мировые цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня после вторжения России в Украину, что вызвало протесты во всех развивающихся странах
Утверждения о том, что Россия крадет зерно из ряда районов Украины, очень серьезны и должны быть немедленно расследованы, заявила во вторник министр сельского хозяйства Великобритании Виктория Прентис.
Мировые цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня после вторжения России в Украину, что вызвало протесты во всех развивающихся странах.
Черноморские порты Украины, занимающей четвертое место в мире по экспорту зерна, были заблокированы после российского вторжения. В настоящее время в стране заблокировано около 20 миллионов тонн зерна.
Прентис, выступая на конференции Международного совета по зерну (IGC) в Лондоне, сказала, что она слышала утверждения надежных свидетелей о краже зерна Россией из хранилищ в Херсонской области.
Ранее Россия отрицала обвинения в краже зерна из Украины.
ООН пытается заключить соглашение, которое позволит Украине отгружать зерно из черноморских портов, в частности из Одессы.
Москва потребовала, чтобы западные санкции были сняты в рамках этого соглашения.
Украина и Запад обвиняют Москву в использовании поставок продовольствия в качестве оружия. Россия винит в сложившейся ситуации украинские мины в водах Черного моря и международные санкции.
На прошлой неделе Украина заявила, что Россия через Крым поставляет украденное зерно в Турцию. Украина также обвинила Россию в отправке 100 000 тонн украденной украинской пшеницы в Сирию.