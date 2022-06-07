Меню
Общество
«Разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать»
07 июня 2022, 17:39

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в России в федеральный розыск

В базе данных МВД указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в России в федеральный розыск

В базе данных МВД России появилась информация о розыске писателя Дмитрия Глуховского, автора романов «Метро» и «Текст». На карточку Глуховского обратила внимание «Медиазона».

В базе данных МВД указано, что Глуховский находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется.

Дмитрий Глуховский сообщил, что Следственный комитет возбудил в отношении него дело по статье о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) из-за поста в инстаграме от 12 марта.

В записи сказано: «Остановите войну! Признайте, что это настоящая война против целого народа и остановите ее!». Запись сопровождают два коротких видео, на первом показан танк с символикой «Z» и момент попадания снаряда в жилой дом, на втором президент РФ Владимир Путин говорит «В во… в этой операции принимают участие», после чего ролик обрывается.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Глуховского в рамках уголовного дела о распространении «фейков» о российской армии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Дмитрий Глуховский после начала российского вторжения публиковал в соцсетях антивоенные посты, а также рассказывал о потерях российских войск и убийстве мирных украинских жителей. Глуховский также давал интервью, в том числе «Медузе», в которых выступал против войны.

После начала войны в российском законодательстве появилась новая уголовная статья 207.3 о «фейках» о действиях российских Вооруженных сил. По этой статье уголовные дела, в частности, были возбуждены в отношении блогера Вероники Белоцерковской, бывшего издателя «Медузы» Ильи Красильщика и журналиста Александра Невзорова. Все они публиковали в соцсетях пост об убийствах мирных жителей Украины и потерях российских войск.

Материалы по теме
Полиция ищет обустройщика границы
Сейчас на главной
В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России
ГУОР
В МВД создают управление для обеспечения военного положения в России
В полномочия ГУОР (Главного управления оперативного реагирования) войдет, среди прочего, «обеспечение правовых режимов военного положения» в случае, если оно будет введено в стране
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
война в украине
Украинским военным приходится воевать, используя Google Translate
Украинские военные сталкиваются с проблемами при использовании вооружений, поставляемых странами НАТО, так как солдатам не хватает знаний по эксплуатации техники
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Великобритания
Министр сельского хозяйства Великобритании призвала расследовать сообщения о краже Россией зерна в Украине
Мировые цены на продовольствие взлетели до рекордного уровня после вторжения России в Украину, что вызвало протесты во всех развивающихся странах
Авторская колонка
О национальном колорите
Посмотрел в театре Маяковского «Бердичев» Фридриха Горенштейна. Пьеса была написана в 1975-м году. А впервые поставлена – в 2014-м. Бердичев – город в Житомирской области Украины. До революции евреи составляли больше половины его населения. Сегодня – меньше половины процента
Авдерин Валерий
Правительство предложило засекретить золотовалютные резервы России
антисанкции
Правительство предложило засекретить золотовалютные резервы России
Министерство экономического развития предложило установить специальные противосанкционные правила регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений
В Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время
Беларусь
В Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время
Вооруженные силы Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны Беларуси
Бизнес
Власти США сообщили об аресте двух частных самолетов Романа Абрамовича
Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Это Boeing 787-8 Dreamliner, который сейчас находится в Дубае, и Gulfstream G650ER, который находится в России
Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО
гибель бизнесменов
Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО
Топ-менеджер вместе с женой и друзьями пытались пересечь реку на двух вездеходах «Шерпа», однако транспортные средства течением понесло в море
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
санкции
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
Отсутствие санкций в отношении поставок российской нефти оставило лазейки для России в нефтяном эмбарго, что ставит под сомнение эффективность ограничений со стороны ЕС
Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана
сборная России по футболу
Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана
Сборная России проведет в сентябре два товарищеских матча. Первым из двух ее соперников станет сборная Ирана — участница предстоящего чемпионата мира-2022
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
война в украине
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
Корабли Черноморского флота России отошли на расстояние больше 100 км  от береговой линии Украины, сообщило командование украинских ВМС в ежедневной оперативной сводке в понедельник
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
fan id
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
Недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране
Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников
Единая Россия
Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников
Согласно документам, в 2021 году на счет «Единой России» поступило 10,4 млрд рублей. Большую часть денег она уже потратила, при этом самыми крупными были расходы на пропаганду и создание партийных медиа
Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию
конституция Казахстана
Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию
Референдум о поправках в Конституцию в конце апреля инициировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Жителям страны было предложено проголосовать за 56 поправок в 33 статьи Конституции
Авторская колонка
Кабаре «Россия»
Украинский конфликт рутинизируется. 100 дней — все-таки многовато для того, что претендует на звание «операции». Ее чрезмерная длительность снижает интерес к ней со стороны широкой публики. Казалось бы, это ровно то, что и нужно Кремлю, но ведь апатия, развивающаяся в обществе, демобилизует. Путину же нужна мобилизация масс
Колесников Андрей
В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию «Дождю»
латвия
В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию «Дождю»
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям
США не снимут санкции с России в обмен на экспорт зерна из Украины
зерновой коридор
США не снимут санкции с России в обмен на экспорт зерна из Украины
Соединенные Штаты Америки не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины
Общество
Каршеринг «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в аренду премиум автомобилей
Оператор каршеринга «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в краткосрочную аренду автомобилей премиум-класса по подписке Anytime Prime. Часть машин переведут в традиционный каршеринг, а часть продадут