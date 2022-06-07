Власти США сообщили об аресте двух частных самолетов Романа Абрамовича
Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Это Boeing 787-8 Dreamliner, который сейчас находится в Дубае, и Gulfstream G650ER, который находится в России
Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер на арест двух самолетов российского миллиардера Романа Абрамовича. Это Boeing 787-8 Dreamliner, который сейчас находится в Дубае, и Gulfstream G650ER, который был перевезен в Россию.
По данным CNBC, в своем решении федеральный судья ссылается на то, что оба бизнес-джета были доставлены в Россию в марте в нарушение санкционных ограничений.
В ФБР в свою очередь сообщили, что Роман Абрамович «владел или управлял» указанными самолетами через цепочку подставных компаний. В список этих компаний вошли The Europa Settlement Trust (Кипр), Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited (остров Джерси), а также Wenham Overseas Limited (Британские Виргинские острова).
Отметим, что сам Роман Абрамович в санкционный список США не ходит. По данным западных СМИ, не вводить санкции против олигарха просил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку бизнесмен участвовал в организации мирных переговоров между Москвой и Киевом.