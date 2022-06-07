07 июня 2022, 09:00
Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО
Топ-менеджер вместе с женой и друзьями пытались пересечь реку на двух вездеходах «Шерпа», однако транспортные средства течением понесло в море
Фото: starhit.ru
Первый заместитель генерального директора группы VK Владимир Габриелян погиб во время отдыха в Ненецком автономном округе.
Телеграм-канал Baza сообщает, что топ-менеджер вместе с женой и друзьями пытались пересечь реку на двух вездеходах «Шерпа», однако транспортные средства течением понесло в море. Супруга Габриеляна Алена и его друг Сергей Ольсевич смогли выбраться, а вездеход топ-менеджера и Сергея Мерзлякова унесло в море. Позже спасатели нашли их тела.
«Союз оленеводов НАО» сообщает, что инцидент произошел на реке Большая Бугряница в 47 километрах от села Шойна.