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07 июня 2022, 09:00

Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО

Топ-менеджер вместе с женой и друзьями пытались пересечь реку на двух вездеходах «Шерпа», однако транспортные средства течением понесло в море

Топ-менеджер группы VK погиб во время отдыха в Ненецком АО
Фото: starhit.ru

Первый заместитель генерального директора группы VK Владимир Габриелян погиб во время отдыха в Ненецком автономном округе.

Телеграм-канал Baza сообщает, что топ-менеджер вместе с женой и друзьями пытались пересечь реку на двух вездеходах «Шерпа», однако транспортные средства течением понесло в море. Супруга Габриеляна Алена и его друг Сергей Ольсевич смогли выбраться, а вездеход топ-менеджера и Сергея Мерзлякова унесло в море. Позже спасатели нашли их тела.

«Союз оленеводов НАО» сообщает, что инцидент произошел на реке Большая Бугряница в 47 километрах от села Шойна.

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