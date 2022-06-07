Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
Отсутствие санкций в отношении поставок российской нефти оставило лазейки для России в нефтяном эмбарго, что ставит под сомнение эффективность ограничений со стороны ЕС
Отсутствие санкций в отношении поставок российской нефти оставило лазейки для России в нефтяном эмбарго, что ставит под сомнение эффективность ограничений со стороны ЕС. С начала войны против Украины европейские транспортные компании практически удвоили поставки российской нефти, невзирая на попытки Европейского союза ограничить поток нефтедолларов для российских властей. К такому выводу пришли опрошенные британским изданием The Independent эксперты и политики.
Издание опирается на доклад антикоррупционной группы Global Witness и данные международной группы Refinitiv, согласно которым судоходные компании из Греции, Мальты и Кипра резко нарастили поставки российской нефти с начала войны.
В феврале на компании из трех стран приходились поставки 31 млн баррелей нефти из России, а по итогам мая показатель достиг 58 млн баррелей. Издание отмечает, что всего за три месяца войны европейские компании перевезли 178 млн баррелей российской нефти на общую сумму в $17,3 млрд. При этом доля европейских компаний в объеме перевозок выросла с примерно 30% в начале конфликта до чуть более половины по итогам мая. Тенденция показывает, что без введения запрета на перевозки российской нефти у Москвы останется лазейка для заработка даже после введения эмбарго — европейские компании смогут поставлять российскую нефть в третьи страны.
«Нефтяное эмбарго должно быть нефтяным эмбарго, а это не нефтяное эмбарго», — иронизирует Анастасия Федык из бизнес-школы Хаас при университете Беркли, которая также является членом Международной рабочей группы по российским санкциям. Она настаивает, что лазейки для российской нефти неприемлемы, ЕС не должен идти на поводу у государств, которые не скрывают свои корыстные интересы. Более того, Федык считает, что запрет на судоходные перевозки российской нефти должен был лежать в основе санкций.
Бенджамин Шмитт из Гарвардского университета убежден, что нефтяные ограничения шестого пакета санкций не окажут на Москву достаточного давления, чтобы убедить российское руководство остановить военные действия. Отсутствие тотального запрета и вовсе может помочь России увеличить доходы от продажи нефти. Старший аналитик организации Global Witness Луи Годдард убежден, что судоходные компании Греции, Кипра и Мальты «насмехаются над введенными санкциями».
«Чтобы закрыть зияющую лазейку, ЕС должен твердо противостоять лоббированию со стороны всех членов Евросоюза, имеющих корыстные интересы в торговле российской нефтью, и поставить ограничения на судоходство в основу своего режима санкций», — отметил Годдард.
Европейский союз одобрил введение постепенного нефтяного эмбарго 2 июня. По оценкам европейских чиновников, эмбарго затронет более 90% поставок нефти из России. Однако отказ не будет одномоментным — его растянут до конца 2022 года, также имеются исключения: Венгрия, Чехия и Словакия оставят за собой право покупать российскую нефть через трубопровод «Дружба» вплоть до 2024 года. По оценкам агентства Bloomberg, в результате санкций Россия не досчитается примерно $22 млрд от нефтяных поставок в год.