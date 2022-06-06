Меню
Спорт
«Росатом» превращает Россию в свалку ядерных отходов
06 июня 2022, 23:14

Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана

Сборная России проведет в сентябре два товарищеских матча. Первым из двух ее соперников станет сборная Ирана — участница предстоящего чемпионата мира-2022

Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана

Сборная России проведет в сентябре два товарищеских матча. По информации «Спорт-Экспресса», первым из двух ее соперников станет сборная Ирана — участница предстоящего чемпионата мира-2022. Встреча может состояться либо в Москве, либо в Тегеране. Соперник сборной России по второму матчу пока не определен.

В конце мая глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков впервые рассказал, что национальная команда готовится провести несколько игр в сентябре.

Возможный матч против Ирана станет для сборной России первым на фоне санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Национальная команда отстранена от выступления в международных соревнованиях под эгидой двух организаций в связи с событиями на Украине.

После введения санкций сборная России лишилась права побороться за выход на ЧМ-2022. Стыковой матч против Польши в полуфинале переходного турнира, запланированный на 24 марта, не состоялся. Поляки без борьбы прошли в следующую стадию, где победили шведов и завоевали путевку в Катар. Кроме того, сборная России отстранена от выступлений в Лиге наций, этот турнир стартовал в июне. Соперниками национальной команды должны были стать Израиль, Исландия и Албания. Матчи с этими соперниками не состоятся, в Лиге наций сборная России переместится из дивизиона B в дивизион C.

Валерий Карпин, занявший пост главного тренера сборной России летом 2021 г., после введения санкций УЕФА и ФИФА объявил, что будет совмещать должности в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». РФС, в свою очередь, оставил за собой право отказать Карпину в совмещении должностей в случае возвращения сборной на международные турниры.

В марте национальная команда под руководством Карпина провела полноценный сбор в Новогорске и сыграла матч с молодежной сборной. По окончании сезона 2021/22 тренерский штаб сборной предоставил игрокам полноценный отпуск.

Материалы по теме
УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях
ФИФА из солидарности с Украиной лишила сборную России флага и гимна
Сборная России по футболу лишилась возможности напрямую попасть на ЧМ-2022
Сейчас на главной
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
санкции
Нефтяное эмбарго против России оказалось неэффективным из-за лазеек
Отсутствие санкций в отношении поставок российской нефти оставило лазейки для России в нефтяном эмбарго, что ставит под сомнение эффективность ограничений со стороны ЕС
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
война в украине
Российский флот отошел от украинского побережья после поставки американских ракет
Корабли Черноморского флота России отошли на расстояние больше 100 км  от береговой линии Украины, сообщило командование украинских ВМС в ежедневной оперативной сводке в понедельник
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
fan id
Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
Недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране
Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников
Единая Россия
Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников
Согласно документам, в 2021 году на счет «Единой России» поступило 10,4 млрд рублей. Большую часть денег она уже потратила, при этом самыми крупными были расходы на пропаганду и создание партийных медиа
Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию
конституция Казахстана
Жители Казахстана поддержали поправки в Конституцию
Референдум о поправках в Конституцию в конце апреля инициировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Жителям страны было предложено проголосовать за 56 поправок в 33 статьи Конституции
Авторская колонка
Кабаре «Россия»
Украинский конфликт рутинизируется. 100 дней — все-таки многовато для того, что претендует на звание «операции». Ее чрезмерная длительность снижает интерес к ней со стороны широкой публики. Казалось бы, это ровно то, что и нужно Кремлю, но ведь апатия, развивающаяся в обществе, демобилизует. Путину же нужна мобилизация масс
Колесников Андрей
В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию «Дождю»
латвия
В Латвии запретили все телеканалы из РФ и выдали лицензию «Дождю»
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ запретил транслировать в Латвии 80 российских телеканалов, которые ещё оставались доступны латвийским телезрителям
США не снимут санкции с России в обмен на экспорт зерна из Украины
зерновой коридор
США не снимут санкции с России в обмен на экспорт зерна из Украины
Соединенные Штаты Америки не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины
Общество
Каршеринг «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в аренду премиум автомобилей
Оператор каршеринга «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в краткосрочную аренду автомобилей премиум-класса по подписке Anytime Prime. Часть машин переведут в традиционный каршеринг, а часть продадут
Росстат обнаружил в России рекордный за 13 лет рост зарплат
Росстат
Росстат обнаружил в России рекордный за 13 лет рост зарплат
В то время как россияне затягивают пояса и сокращают расходы, а бизнес массово объявляет форс-мажоры по срывающимся контрактам, российская официальная статистика рапортует о невиданном росте доходов граждан
Конструкторы просят сдвинуть и расширить
импортозамещение
Конструкторы просят сдвинуть и расширить
ОКБ «Сухой» попросил премьер-министра Михаила Мишустина сдвинуть срок обязательного перехода на российское ПО для отраслевых компаний авиаотрасли с 2025 на 2027 г. С соответствующим предложением выступил заместитель генерального конструктора ОАК, директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец
Тысячи российских компаний объявили форс-мажор из-за санкций
санкции
Тысячи российских компаний объявили форс-мажор из-за санкций
Несколько тысяч российских компаний не могут исполнить условия контрактов и объявляют форс-мажор из-за санкций, введенных после вторжения в Украину
На востоке Украины погиб российский генерал Роман Кутузов
война в украине
На востоке Украины погиб российский генерал Роман Кутузов
Вечером 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Николаевки и Белогоровки российские войска проводили «штурмовые действия» и понесли «значительные потери в живой силе и технике»
Супруга олигарха Андрея Мельниченко оспорит в суде включение ее в санкционный список 
санкции
Супруга олигарха Андрея Мельниченко оспорит в суде включение ее в санкционный список 
Александра Мельниченко стала бенефициаром «Еврохима» и СУЭК вместо мужа за день до введения против него санкций властями Евросоюза
ВОЗ официально подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в Европе
оспа обезьян
ВОЗ официально подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в Европе
Всемирная организация здравоохранения подтвердила случаи заболевания оспой обезьян в 27 странах для которых оспа обезьян не является типичным заболевание
Мошенники подключились к мессенджерам
телефонные мошенники
Мошенники подключились к мессенджерам
Мошенники стали чаще красть деньги россиян после звонков в мессенджерах. Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры с помощью робота
Российские войска впервые с апреля обстреляли Киев
война в украине
Российские войска впервые с апреля обстреляли Киев
Дарницкий и Днепровский районы Киева подверглись ракетным обстрелам. Как сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко, пострадал один человек
Применяемое в Украине российское оружие произведено с использованием технологий США
война в украине
Применяемое в Украине российское оружие произведено с использованием технологий США
Почти все применяемые в Украине образцы новейшего российского оружия и боеприпасов произведены с использованием американских технологий и комплектующих