Соперником сборной России в первом международном матче после введения санкций может стать команда Ирана
Сборная России проведет в сентябре два товарищеских матча. Первым из двух ее соперников станет сборная Ирана — участница предстоящего чемпионата мира-2022
Сборная России проведет в сентябре два товарищеских матча. По информации «Спорт-Экспресса», первым из двух ее соперников станет сборная Ирана — участница предстоящего чемпионата мира-2022. Встреча может состояться либо в Москве, либо в Тегеране. Соперник сборной России по второму матчу пока не определен.
В конце мая глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков впервые рассказал, что национальная команда готовится провести несколько игр в сентябре.
Возможный матч против Ирана станет для сборной России первым на фоне санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Национальная команда отстранена от выступления в международных соревнованиях под эгидой двух организаций в связи с событиями на Украине.
После введения санкций сборная России лишилась права побороться за выход на ЧМ-2022. Стыковой матч против Польши в полуфинале переходного турнира, запланированный на 24 марта, не состоялся. Поляки без борьбы прошли в следующую стадию, где победили шведов и завоевали путевку в Катар. Кроме того, сборная России отстранена от выступлений в Лиге наций, этот турнир стартовал в июне. Соперниками национальной команды должны были стать Израиль, Исландия и Албания. Матчи с этими соперниками не состоятся, в Лиге наций сборная России переместится из дивизиона B в дивизион C.
Валерий Карпин, занявший пост главного тренера сборной России летом 2021 г., после введения санкций УЕФА и ФИФА объявил, что будет совмещать должности в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». РФС, в свою очередь, оставил за собой право отказать Карпину в совмещении должностей в случае возвращения сборной на международные турниры.
В марте национальная команда под руководством Карпина провела полноценный сбор в Новогорске и сыграла матч с молодежной сборной. По окончании сезона 2021/22 тренерский штаб сборной предоставил игрокам полноценный отпуск.