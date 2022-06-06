Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене Fan ID
Недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли на рассмотрение законопроект об отмене паспорта болельщика, Fan ID, пишет издание «Чемпионат», со ссылкой на официальный сайт Коммунистической Партии Российской Федерации.
Авторами законопроекта стали депутаты Сергей Обухов, Александр Ющенко, Владимир Исаков и Денис Парфёнов. В сообщении отмечается, что недавно принятый закон о Fan ID, фактически позволяющий власти определять, кому доступны массовые мероприятия, а кому — нет, вызвал обоснованное недовольство огромного числа болельщиков по всей стране.
Также отмечается, что фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Краснодара» объявили о бойкоте тех матчей, на которых будут требовать карты болельщика. Поддержку этим болельщикам оказали депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе, заявившие о недопустимости внесудебного ограничения прав граждан.
В рамках кампании по поддержке болельщиков депутатом Госдумы С.П. Обуховым совместно с другими депутатами фракции был направлен депутатский запрос председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину. После этого законопроект был внесён в главный парламент страны.
Напомним, что 17 декабря 2021 года Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий. За закон проголосовало 327 депутатов, против - 52, воздержалось - 15. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года. Идея внедрить Fan ID в российский футбол вызвала резкую реакцию у многих специалистов, но, главное, у тех, кого это касается напрямую — болельщиков. Представители фанатских движений всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей своих команд до тех пор, пока не будет принято решение не вводить в российский футбол систему оформления паспорта болельщика.