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06 июня 2022, 17:39

Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников

Согласно документам, в 2021 году на счет «Единой России» поступило 10,4 млрд рублей. Большую часть денег она уже потратила, при этом самыми крупными были расходы на пропаганду и создание партийных медиа

Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников

Бюджет «Единой России» превысил доходы городов-миллионников, следует из ежегодного финансового отчета партии, пишет «The Moscow Times». Его опубликовал Центризбирком.

Согласно документам, в 2021 году на счет «Единой России» поступило 10,4 млрд рублей. Большую часть денег она уже потратила: на конец отчетного периода у нее осталось 3,3 млрд рублей. При этом самыми крупными были расходы на пропаганду и создание партийных медиа — 3,3 млрд рублей.

Основную статью доходов «Единой России» составляют пожертвования — свыше 5,3 млрд рублей. На членских взносах партия заработала 214 млн рублей, и более 4,3 млрд рублей поступило из федерального бюджета.

По закону, партии, набравшие больше 3% голосов на последних выборах в Госдуму, ежегодно получают по 152 рубля из бюджета за каждого поддержавшего их избирателя. Кроме того, им поступает единоразовая выплата по аналогичному «тарифу» в случае, если их кандидат в президенты набрал на выборах более 3% голосов.

В прошлом году главными спонсорами «Единой России» были Тюменский и Хабаровский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития. Они перечислили партии 60 млн и 53 млн рублей соответственно. Однако часть средств пришлось вернуть, потому что по закону сумма взноса не может превышать 43,3 млн рублей в год для юридических лиц.

Среди физлиц больше всего, а именно 9 млн рублей, «Единой России» пожертвовал фермер Сергей Краснокутский из Ставропольского края. Но 5 млн рублей партия ему вернула: все по тому же закону физические лица не могут переводить партиям свыше 4,3 млн рублей в год.

Таким образом, бюджет «Единой России» превысил доходы некоторых городов-миллионников. Например, Воронежа с 10,2 млрд рублей, Омска с 9,9 млрд рублей. И почти догнал Волгоград с 10,6 млрд рублей.

Бюджеты средних по количеству населения городов и того меньше. Например, у Владивостока это 8,6 млрд рублей, у Пензы — 7,4 млрд рублей, у Оренбурга — 6,6 млрд рублей, у Архангельска — 5,5 млрд рублей.

Что касается других парламентских партий, больше всего средств в 2021 году привлекла КПРФ — более 1,8 млрд рублей. Чуть меньше получила «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) — 1,7 млрд рублей, около 1,6 млрд рублей досталось ЛДПР. Меньше всего денег было у впервые прошедшей в Госдуму партии «Новые люди» — 635,3 млн рублей. Однако за прошлый год им удалось нарастить финансирование в 2,5 раза.

Среди не попавших в Госдуму партий больше всего средств в 2021 году привлекли «Яблоко» — 465,6 млн рублей, Партия пенсионеров — 349 млн рублей, «Зеленые» — 139 млн рублей и «Коммунисты России» — 119,3 млн рублей.

В основном партии тратят деньги на содержание региональных отделений и переводы в избирательные фонды. Кроме того, в прошлом году они увеличили расходы на публичные мероприятия, которые ранее были ограничены из-за пандемии коронавируса. Например, «Единая Россия» потратила на них 1 млрд рублей.

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