06 июня 2022, 09:13
Каршеринг «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в аренду премиум автомобилей
Оператор каршеринга «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в краткосрочную аренду автомобилей премиум-класса по подписке Anytime Prime. Часть машин переведут в традиционный каршеринг, а часть продадут
Фото: carsharingblog.ru
Оператор каршеринга «Делимобиль» решил отказаться от сдачи в краткосрочную аренду автомобилей премиум-класса по подписке Anytime Prime.
Часть машин переведут в традиционный каршеринг, а часть продадут.
Источник «Коммерсанта» сообщает, что такое решение в «Делимобиле» приняли в связи с отъездом из России топ-менеджеров, на которых был рассчитан сервис. По другим данным, автомобили премиум-класса каршеринг решил продать ради выгоды, так как из-за санкций машины в России подорожали в два раза, а запчасти сейчас практически не поставляются.