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06 июня 2022, 08:54

В ходе спецоперации в Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что генерал погиб, когда вел в атаку своих солдат. Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, что в Луганской области

В ходе спецоперации в Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов
Фото: Яндекс.Дзен

На востоке Украины в ходе боевых действия погиб российский генерал-майор Роман Кутузов.

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что генерал погиб, когда вел в атаку своих солдат. Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, что в Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, в районе Николаевки и Белогоровки российская армия проводила «штурмовые действия», в ходе которых понесла «значительные потери в живой силе и технике».

«Медуза» (издание признано иностранным агентом) отмечает, что Роман Кутузов стал четвертым российским генералом, гибель которого была подтверждена официальными источниками.

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