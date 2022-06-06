06 июня 2022, 08:54
В ходе спецоперации в Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов
Корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что генерал погиб, когда вел в атаку своих солдат. Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, что в Луганской области
Фото: Яндекс.Дзен
На востоке Украины в ходе боевых действия погиб российский генерал-майор Роман Кутузов.
Корреспондент ВГТРК Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что генерал погиб, когда вел в атаку своих солдат. Кутузов погиб в поселке Николаевка под Попасной, что в Луганской области.
По данным Генштаба ВСУ, в районе Николаевки и Белогоровки российская армия проводила «штурмовые действия», в ходе которых понесла «значительные потери в живой силе и технике».
«Медуза» (издание признано иностранным агентом) отмечает, что Роман Кутузов стал четвертым российским генералом, гибель которого была подтверждена официальными источниками.