Тысячи российских компаний объявили форс-мажор из-за санкций
Несколько тысяч российских компаний не могут исполнить условия контрактов и объявляют форс-мажор из-за санкций, введенных после вторжения в Украину
Несколько тысяч российских компаний не могут исполнить условия контрактов и объявляют форс-мажор из-за санкций, введенных после вторжения в Украину.
Такие данные привела Ольга Горбачева - и.о руководителя управления ФАС России по контролю размещения госзаказа и государственного оборонного заказа.
По ее словам, речь идет не о внешнеторговых сделках, которые заблокированы ограничительными мерами США и Евросоюза или срываются из-за санкций против банков, запрещающих или усложняющих платежи.
В ситуации форс-мажора оказались контракты российских юрлиц с российскими, в том числе по госзаказу. Торгово-промышленная палата (ТТП РФ) сейчас принимает заявки на свидетельства о форс-мажоре. Но получить документы бизнес не может: в российском законодательстве санкции не прописаны как основание для неисполнения обязательств.
«Все ждут принятия законопроекта, который официально признает санкции форс-мажором», - заявила Горбачева, выступая на конференции Института госзакупок (ее цитирует «Интерфакс»).
По словам чиновницы, законопроект был оперативно подготовлен, принят в первом чтении Думой, но затем завис на доработке и согласовании.
Опрос, проведенный в мае Институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, показал: санкции затронули 86,4% российских компаний.
Практически две трети из них (61,7%) сообщили о падении финансовых показателей, почти треть (29,4%) отметили сокращении выручки.
Каждый четвертый собственник или топ-менеджер охарактеризовал состояние своего бизнеса как серьезный спад, а 7,1% как — как кризис. При этом 5,7% уже закрыли свое дело или намерены сделать это в ближайшее время.
Главная проблема, по мнению бизнеса, заключается в падении спроса: ее назвали 62,2% предпринимателей. Далее следуют: дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрушение цепочек поставок и сложности с импортом.