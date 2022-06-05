05 июня 2022, 22:45
Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для самолета главы МИД России
Авиационные власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. Чиновник планировал провести встречу с руководством Сербии в Белграде
Фото: Life.ru
Авиационные власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыли небо для самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. Чиновник планировал провести встречу с руководством Сербии в Белграде.
Местное издание Danas сообщает, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с главой МИД России на борту.
Глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что ситуация вокруг визита Сергея Лаврова настолько сложная, что проблемой занялся лично президент страны Александр Вучич.
Позже «Интерфакс» сообщил, что визит Сергея Лаврова в Белград пришлось отменить.