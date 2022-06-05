Супруга олигарха Андрея Мельниченко оспорит в суде включение ее в санкционный список
Александра Мельниченко стала бенефициаром «Еврохима» и СУЭК вместо мужа за день до введения против него санкций властями Евросоюза
Супруга олигарха Андрея Мельниченко намерена обратиться в суд из-за включения в санкционные списки.
Александра Мельниченко стала бенефициаром «Еврохима» и СУЭК вместо мужа за день до введения против него санкций властями Евросоюза. Позже в «черный список» ЕС попала и жена олигарха.
Представитель семьи в беседе с агентством Reuters назвал решение ЕС ввести ограничительные меры в отношении супруги бизнесмена «иррациональной» мерой, поскольку она родилась в Сербии, имеет только сербское и хорватское гражданство, а в России «никогда не была».
Андрей Мельниченко попал в санкционный список в начале марта. Европейские власти считают, что бизнесмен оказывает поддержку режиму Владимира Путина и получает от него поддержку. На следующий день в «Еврохиме» и СУЭК сообщили, что г-н Мельниченко перестал быть бенефициаром этих компаний.
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