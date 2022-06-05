05 июня 2022, 15:14
ВОЗ официально подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в Европе
Всемирная организация здравоохранения подтвердила случаи заболевания оспой обезьян в 27 странах для которых оспа обезьян не является типичным заболевание
Фото: naked-science.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах.
В организации сообщили, что заболевшие были выявлены в странах, для которых оспа обезьян не является типичным заболеванием.
«Эти сведения пришли из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», - говорится в заявлении ВОЗ.
Оспа обезьян начала распространяться в странах Европы и США в конце мая. На сегодняшний день случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции, Финляндии и Австралии. Лидером по числу заражений стала Великобритания, где оспа обезьян была выявлена у 225 человек.