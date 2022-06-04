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Половина россиян считает неправильным путь развития страны
04 июня 2022, 20:36

Применяемые в Украине образцы новейшего российского оружия и боеприпасов произведены с использованием технологий США

Почти все применяемые в Украине образцы новейшего российского оружия и боеприпасов произведены с использованием американских технологий и комплектующих

Применяемые в Украине образцы новейшего российского оружия и боеприпасов произведены с использованием технологий США
Фото: www.nytimes.com

Почти все применяемые в Украине образцы новейшего российского оружия и боеприпасов произведены с использованием американских технологий и комплектующих. К такому выводу пришли американские эксперты, приехавшие в мае в Украину для проведения соответствующего расследования. СБУ передала американцам для изучения захваченные образцы российского оружия, в том числе лазерные дальномеры и электронные блоки наведения крылатых ракет, пишет The New York Times.

Как оказалось, почти все изученные образцы имели детали, произведенные компаниями из США или Евросоюза: микросхемы, печатные платы, двигатели, антенны и прочее. «Передовые российские системы вооружения и связи были созданы на основе западных чипов», — говорит Дэмиен Сплитерс, один из исследователей организации Conflict Armament Research, которая занимается вопросами производства и торговли оружием. Он отметил, что российские компании на протяжении десятков лет развивались в условиях бесперебойных поставок западных технологий.

По словам Сплитерса, который приезжал в Украину для изучения образцов российского оружия, использованные в его производстве детали были, очевидно, поставлены уже после введения санкций. Например, в военные радиостанции «Азарт» были вмонтированы микрочипы со стертыми производственными обозначениями. Таким образом, российские производители пытались скрыть, откуда они получили компоненты.

В российских дронах «Орлан» американские эксперты обнаружили шесть деталей, произведенных компаниями из США, а также по одной детали, произведенной компаниями из Швейцарии и Японии. В двух других российских беспилотниках использовались детали, произведенные корпорациями из США, Китая, Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Швеции и Тайваня.

«Это крупный бизнес, и люди просто продавали чипы, не задумываясь о том, для чего они в конечном итоге будут использоваться», — сказал Сплитерс.

Ранее СМИ писали, что даже после аннексии Крыма и введения санкций против РФ Евросоюз продолжал поставлять в Россию продукцию двойного назначения, пользуясь лазейкой в законодательстве. В этих поставках участвовали десять стран.

Только из Франции Россия получила оружие на 152 млн евро. Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили в РФ тепловизионные камеры более чем для тысячи российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.

На публикации о поставках оружия отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. «Оказывается, Путина и его банду накачивал оружием просвещенный Запад, одновременно „выражая озабоченность“ по поводу гибели украинцев (в вооруженном конфликте)», — сказал он.

По словам Арестовича, это подтверждается и данными с фронта. «Мы с 2016 года видели в [захваченных] российских танках и тепловизоры французские, и немецкую трансмиссию, и много чего еще», — добавил он.

Лазейку, позволявшую отправлять в РФ продукцию двойного назначения, закрыли только после введения в начале апреля 2022 года пятого пакета санкций ЕС за российское вторжение в Украину. Новые жесткие ограничения фактически отрезали РФ от мирового рынка электроники. В итоге в российской военной технике стали использовать микросхемы, предназначенные для бытовых приборов. Например, в захваченных в Украине танках нашли чипы от посудомоечных машин и холодильников.

«Поставки в Россию американских товаров, в отношении которых введен экспортный контроль (в том числе полупроводников), сократились с 24 февраля более чем на 90%», — сказала министр торговли США Джина Раймондо.

Отправлять подсанкционную продукцию в Россию теперь опасаются даже те страны, которые не поддерживают введение ограничений против РФ, например Китай. Им грозят вторичные санкции, если в производстве отправленных в РФ товаров применялись американские технологии.

Россия перестала публиковать ежемесячные отчеты о внешней торговле после начала войны в Украине, но таможенные сведения ее основных торговых партнеров показывают, что поставки деталей и комплектующих резко сократились. Так, в апреле импорт промышленных товаров из девяти наиболее экономически развитых стран сократился на 51% по сравнению со средним показателем за период с сентября 2021 года по февраль 2022-го.

Благодаря рестрикциям уже нет необходимости бомбить танковые заводы противника, как это было в войнах прошлого, считает экономист Мэтью Кляйн. По его словам, Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия, особенно в Индию, но промышленность РФ зависит от импорта.

По данным американских чиновников, производящие танки российские предприятия уже вынуждены сокращать производство и увольнять рабочих из-за нехватки комплектующих. А российские военные стараются любыми путями найти запчасти для спутников, авионики и приборов ночного видения.

Санкции наносят ущерб и другим областям российской экономики, в том числе нефтегазовой сфере и гражданской авиации: до 70% российского авиапарка лишились поставок запчастей и обслуживания из-за отказа Airbus и Boeing сотрудничать с РФ.

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