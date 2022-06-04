Один из фигурантов дела об отравлении Александра Литвиненко скончался в возрасте 57 лет
Скончался один из фигурантов дела об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ России Александра Литвиненко радиоактивным веществом. Речь идет о 57-летнем Дмитрие Ковтуне
Скончался один из фигурантов дела об отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ России Александра Литвиненко радиоактивным веществом. Речь идет о 57-летнем Дмитрие Ковтуне.
Информацию о его кончине сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, которого власти Великобритании также обвиняют в убийстве бывшего чекиста.
«Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата», - сообщил депутат.
Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что Дмитрий Ковтуна умер от последствий коронавируса.
Напомним, что бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, известный своими разоблачениями российской власти, скончался в ноябре 2006 года в результате отравления веществом «полоний-210». По версии британских спецслужб, яд бывшему силовику подмешали в чай во время встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Последние обвинения в свой адрес неоднократно отрицали.