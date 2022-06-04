Сенаторы США попросили ввести санкции против 6000 «разжигателей войны» в Украине
Американские сенаторы попросили Минфин США ввести санкции против 6000 «разжигателей войны» в Украине из списка, составленного соратниками политика Алексея Навального
Американские сенаторы попросили Минфин США ввести санкции против 6000 «разжигателей войны» в Украине из списка, составленного соратниками политика Алексея Навального, пишет «The Moscow Times».
Соответствующее письмо направила министру финансов Джанет Йеллен группа сенаторов США от обеих партий, в том числе Марк Уорнер, Марко Рубио, Рон Виден, Сьюзан Коллинз и Джон Корнин.
По их словам, хотя многие высокопоставленные лица путинского режима уже находятся в санкционных списках США, Европы и других стран, важно, чтобы под санкции попали и другие пособники его агрессивной политики, включая пропагандистов, коррупционеров, общественников, федеральных чиновников и законодателей.
Нужно гарантировать, что они не смогут продолжать поддерживать предосудительную агрессию России и при этом пользоваться активами, отпусками или возможностями для получения образования на Западе. В частности, мы призываем вас принять во внимание список из 6000 таких российских чиновников и пособников режима, составленный Фондом борьбы с коррупцией* лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Ранее соратники Навального представили список из 6000 человек, которых они считают причастными к разжиганию войны с Украиной и теми, кто «помогал Путину узурпировать власть». Оппозиционеры призвали ввести против них санкции.
Среди прочих туда попали: журналистка Ксения Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, «духовник Путина» епископ Тихон Шевкунов, шахматист Сергей Карякин, актер Иван Охлобыстин, телеведущие Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Наиля Аскер-заде, блогеры Эрик Давидович и Дмитрий Пучков, а также живущий в Великобритании журналист Олег Кашин, которого накануне Минюст России включил в реестр «иноагентов».
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в РФ экстремистским и запрещен