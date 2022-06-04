В Азербайджане заблокировали сайт РИА «Новости» из-за «выступлений против территориальной целостности» страны
Сайт РИА «Новости» заблокировали в Азербайджане из-за публикации с комментариями властей Нагорного Карабаха
Сайт РИА «Новости» заблокировали в Азербайджане из-за публикации с комментариями властей Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на сайте издания.
«Распространение российским государственным информационным агентством информации клеветнического характера, выступающей против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление», — ответила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на вопрос РИА «Новостей» о причинах блокировки.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые действия. В ноябре при посредничестве России стороны заключили соглашение о прекращении огня — тогда Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной Нагорно-Карабахской республики.
Последнее обострение конфликта началось 24 марта. Российские военные, которых отправили в Нагорной Карабах в качестве миротворцев, утверждали, что Азербайджан ввел силы в зону ответственности России и нанес удар беспилотниками по подразделениям армии Нагорно-Карабахской республики. Минобороны Азербайджана отрицало, что условия соглашения были нарушены.
После вторжения России в Украину президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о поддержке территориальной целостности Украины. «Мы открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политических предпочтений», — сказал он.