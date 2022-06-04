04 июня 2022, 14:33
Российские туристы получили от властей Мексики отказ в визе на украинском языке
Российские граждане, которые подали в заявку на получение электронной визы в Мексику на сайте посольства страны, получили отказ на украинском языке
Фото: visanow.ru
Российские граждане, которые подали в заявку на получение электронной визы в Мексику на сайте посольства страны, получили отказ на украинском языке.
Туристы рассказали РИА Новости, что если в заявке в графе гражданство указать «Россия», то на мониторе появляется текст на украинском языке следующего содержания: «К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан».
Позже в пресс-службе мексиканского посольства сообщили, что попробуют решить проблему, которая возникла у россиян с оформлением электронной визы. Дипломаты также сообщили, что администрированием интернет-портала занимаются миграционные власти, а не консульство.