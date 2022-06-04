В Подмосковье зарезали 17-летнюю дочь замглавы Минстроя региона
В селе Немчиновка Одинцовского района Московской области нашли мертвой несовершеннолетнюю дочь замглавы Министерства строительства региона Марата Сибатулина
В селе Немчиновка Одинцовского района Московской области нашли мертвой несовершеннолетнюю дочь замглавы Министерства строительства региона Марата Сибатулина.
В Следственной комитете сообщили, что 17-летняя Ева Сибатулина во время прогулки с друзьями встретила бывшего одноклассника Кирилла Юрчикова, который предложил сходить в заброшенный дом в лесу.
После осмотра «заброшки» друзья дочери чиновника вышли на улицу, а девушка осталась внутри наедине с Юрчиковым. Спустя некоторое время молодые люди вернулись за подругой, но нашли ее уже с ножевыми ранениями. От полученных трав Сибатулина скончалась.
Юрчиков задержан и доставлен на допрос. Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Согласно основной версии, юноша зарезал дочь замминистра из ревности, сообщает телеграм-канал Baza.