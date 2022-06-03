«Аэрофлот» отменил все рейсы на Шри-Ланку после ареста самолета
Рейсы в Коломбо «Аэрофлот» начал выполнять в начале апреля, вероятно, получив гарантии того, что самолеты авиакомпании не будут там арестованы
Все рейсы «Аэрофлота» в аэропорт столицы Шри-Ланки отменены, сообщает издание «Агентство» со ссылкой на справочную авиакомпании. За несколько часов до этого суд по требованию лизинговой компании арестовал российский борт, прилетевший в Коломбо 2 июня.
В справочной авиакомпании не смогли объяснить причину, по которой были отменены рейсы.
В интернет-магазине на сайте «Аэрофлота» нет рейсов до Шри-Ланки вплоть до 12 июня. Однако в справочной говорят, что отменены все рейсы на июнь.
При этом еще утром на табло вылета «Шереметьево» значился рейс до Коломбо, который должен был вылететь в 23:10. Позднее он перестал отображаться.
С апреля самолеты российской авиакомпании летали на Шри-Ланку три раза в неделю.
Контекст. После введения западных санкций российские авиакомпании не отдали западным компаниями самолеты, которые брали в лизинг. Чтобы избежать возможного ареста, эти самолеты перестали летать за границу. В конце марта министр транспорта Виталий Савельев говорил, что теперь такие борты будут летать только в дружественные страны.
Рейсы в Коломбо «Аэрофлот» начал выполнять в начале апреля, вероятно, получив гарантии того, что самолеты авиакомпании не будут там арестованы.
По данным Airfleets, прибывший 2 июня в Коломбо борт «Аэрофлота» только в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудах. В четверг он был арестован до 16 июня по решению местного суда. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.
Этот инцидент ставит под сомнение возможность реализации схемы с полетами российских авиакомпаний даже в страны, которые российские власти называют дружественными.