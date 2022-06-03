«Яндекс» рухнул на $1,3 миллиарда за час на новостях о санкциях против Воложа
Акции «Яндекса» обвалились на Московской бирже в пятницу на новостях о том, что Евросоюз ввел персональные санкции против основателя и CEO компании Аркадия Воложа
Акции «Яндекса» обвалились на Московской бирже в пятницу на новостях о том, что Евросоюз ввел персональные санкции против основателя и CEO компании Аркадия Воложа, пишет «The Moscow Times».
Капитализация компании, которая начиналась с нескольких серверов в конце 1990-х и за 30 лет превратилась в интернет-империю, рухнула на $1,3 млрд меньше чем за час после того, как ЕС неожиданно внес Воложа в черные списки вместе с военными преступниками Бучи, Алиной Кабаевой и членами семей близких к президенту чиновников.
Акции «Яндекса» падали на 14%, до минимума с апреля 2017 года — 1366,4 рубля за штуку, прежде чем отыграть половину падения: на 16:57 мск они торгуются на отметке 1491 рубль, теряя 6,4%.
Хотя Волож стремился дистанцироваться от Владимира Путина, а в 2018 года даже решился проигнорировать традиционную встречу президента с крупным бизнесом в Кремле, это не спасло миллиардера от попадания под санкции.
Как следует из заявления совета ЕС, он внесен в списки за «продвижение государственных медиа» и государственной повестки в поиске «Яндекса», снижение поисковой выдачи для контента, содержащего критику властей, в том числе о войне в Украине. В статусе главы «Яндекса» Волож «материально или финансово» поддерживал правительство России и, соответственно, причастен к действиям властей, направленным на нарушение «территориальной целостности» Украины, решили европейские чиновники.
Как сообщила пресс-служба компании, Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы. В настоящий момент бизнесмен, состояние которого Forbes оценивает в 2,3 млрд долларов, ищет способы перевести штаб-квартиру «Яндекса» в Израиль, гражданином которого является уже пять лет и где живет вместе с семьей. В Тель-Авив также могут отправиться сотни сотрудников «Яндекса», многие из которых покинули Россию после начала войны.
Переезд «Яндекса» лоббируют министр финансов Израиля Авигдор Либерман, министр внутренних дел Айелет Шакед, министр инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн. Все они подписали письмо с просьбой представить российской компании пакет виз для работников и особые условия на имя премьера Нафтали Беннета.
Акции «Яндекса» с конца осени находятся в свободном падении, которое резко ускорилось после начала войны с Украиной. С начала декабря капитализация компании рухнула на 75%, или 1,5 триллиона рублей.