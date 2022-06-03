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Политика
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03 июня 2022, 10:40

Медведев пригрозил Западу ядерной войной из-за поставок ракет Украине

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Западу ядерной войной из-за поставок ракет Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира»

Медведев пригрозил Западу ядерной войной из-за поставок ракет Украине

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Западу ядерной войной из-за поставок ракет Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», передает «Интерфакс».

Медведев пообещал, что Москва ударит на поражение по центрам принятия решений, если Киев использует полученные от США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS против России.

Если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений.

В качестве целей Медведев указал Министерство обороны, Генштаб Украины и «все, что угодно». Однако заметил, что «конечные центры принятия решений находятся не на территории Киева», поэтому существует угроза, которую нужно будет учитывать.

В связи с этим он назвал ошибочным представление о невозможности ядерной войны, тем более, что такие случаи уже были в истории.

Когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, всегда ошибаются.

По его словам, Россия может использовать такое оружие в ответ на ядерный удар или атаку по «критической инфраструктуре». Аналогичная реакция последует, если для поражения используют обычное вооружение, но этот удар будет «угрожать существованию самого государства».

Медведев также пригрозил Украине новыми жертвами и потерей территорий, если она не возобновит переговоры с Кремлем. Он отметил, что Киев сперва «проявил желание договариваться», но через какое-то время сменил свою позицию и приостановил диалог с Москвой из-за «влияния Брюсселя и Вашингтона».

Украина может потерять и дополнительные территории в результате того, что происходит. В конечном счете это грозит Украине — отказ договариваться — по сути одним: утратой национального суверенитета.

Ранее США объявили об очередном пакете помощи для Украины на $700 млн, в который войдут РСЗО, в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также он будет включать «боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут дать отпор продвижению России».

Кроме того, Киев получит радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, комплексы Javelin, противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, вертолеты и бронеавтомобили.

При этом в Белом Доме подчеркнули, что ракеты предназначены исключительно для защиты и не будут использоваться против целей на российской территории.

1 июня Минобороны РФ заявило, что располагает данными о подготовке развертывания в Сумской области американских РСЗО для ударов по России. Как уточнил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, Украина планирует атаковать приграничные территории России «непосредственно из жилых районов города» Шостка.

Однако это заявление выглядит сомнительно. Существуют разные типы боеприпасов для HIMARS, от которых зависит дальность действия системы. Ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы до 186 миль (примерно 300 км). Но поставлять их Украине США не собираются. Замминистра обороны США Колин Каль объявил, что ей передадут боеприпасы с дальностью стрельбы 45 миль (примерно 72,5 км).

Расстояние от Шостки до российской границы составляет около 70 км. Поэтому единственный российский населенный пункт, по которому смогла бы ударить система HIMARS из указанного города, — это ближайший пограничный поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области.

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