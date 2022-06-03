03 июня 2022, 09:19
В подмосковном общественном транспорте отменили оплату проезда наличными
Депутаты Московской области запретили в общественном транспорте оплату проезда наличными через водителя. Теперь проездные билеты можно купить только в кассах или автоматах
Фото: puschino.omsu.inlite.ru
Депутаты Московской области запретили в общественном транспорте оплату проезда наличными через водителя. Теперь проездные билеты можно купить только в кассах или автоматах.
В Мособлдуме заявили, что нововведение направлено на повышение безопасности жителей региона, снижение аварийности на дорогах и повышение качества общественных перевозок.
«Нововведение — отказ от расчетов наличными в салоне — это просто и удобно. Водитель автобуса — не кассир. Он отвечает за безопасность и качество перевозки», — отметил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.
Кроме того, новые правила позволят сэкономить время на обслуживании пассажира, ускорить процесс оплаты за проезд и не нарушать расписание движения транспорта.