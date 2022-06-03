03 июня 2022, 01:41
Разведка США сообщила о лечении Владимира Путина от онкологического заболевания
Американская разведка подготовила доклад о здоровье президента России. В нем говорится о том, что Владимир Путин прошел курс лечения от онкологического заболевания в продвинутой стадии
Фото: info.sibnet.ru
Американская разведка подготовила доклад о здоровье президента России. В нем говорится о том, что Владимир Путин прошел курс лечения от онкологического заболевания в продвинутой стадии.
В докладе также сообщается, что в марте текущего года на главу государства была совершена попытка покушения. Эти же данные подтверждает и украинская разведка.
Примечательно, что предыдущий доклад о здоровье Путина описывал российского президента как «смертельно больного» человека. Однако в новом документе отмечены положительные изменения в состоянии Владимира Путина, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).