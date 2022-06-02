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02 июня 2022, 22:14

Турция объявила о согласовании «зернового коридора» из украинских портов

Турция совместно с представителями Украины, России и ООН подготовила план по поставкам на мировые рынки 20 млн тонн зерна, которые сейчас заблокированы в украинских портах

Турция объявила о согласовании «зернового коридора» из украинских портов
Фото: vn.mk.ua

Турция совместно с представителями Украины, России и ООН подготовила план по поставкам на мировые рынки 20 млн тонн зерна, которые сейчас заблокированы в украинских портах. Как сообщает агентство Anadolu со сылкой на дипломатические источники, работу «зернового коридора» будет координировать командный центр, который планируют создать в Стамбуле.

Дипломаты уже подготовили дорожную карту, которую в ближайшее время рассмотрят представители России, Украины, Турции и ООН. На встрече стороны обсудят вопросы маршрута, страхования и безопасности судов, а также разминирования акватории портов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 апреля обсудил вопрос разблокировки зерна сначала с Владимиром Путиным, затем — с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин отметил, что Россия готова содействовать беспрепятственной доставке грузов по согласованию с турецкими партнерами, в том числе отгрузке зерна из украинских портов.

По словам Эрдогана, в Киеве и Москве положительно оценили работу Анкары в создании «зернового коридора». Стороны также согласились принять участие в работе командного центра, который будет создан в Стамбуле при содействии ООН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заблокировала в украинских портах более 20 млн тонн сельскохозяйственных культур. По данным ООН, там застряли 25 млн тонн зерна.

В России отметили, что разблокируют порты, только если Запад снимет санкции с российского экспорта. США и страны Европейского союза разрабатывают альтернативного маршруты для скорейшего решения проблемы.

Параллельно зерно из Херсонской области Украины начали вывозить через Крым. Как рассказал Кирилл Стремоусов — заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона, сформированной после захвата города российскими военными — его вывозят в Россию на продажу. Однако, сообщает CNN, часть захваченного зерна отправляют в Сирию.

По данным украинской разведки, значительная часть похищенного зерна находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. По оценкам министра агрополитики Украины Николая Сольского, российские военные украли на захваченных территориях 400−500 тысяч тонн зерновых культур.

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