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Общество
Сколько стоит «Яхта Путина»
03 июня 2022, 00:12

Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут наручники для борьбы с дебоширами

Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Предполагается, что спецсредства члены экипажей будут применять к агрессивным пассажирам в целях обеспечения безопасности полетов

Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут наручники для борьбы с дебоширами
Фото: job.tourdom.ru

Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Предполагается, что спецсредства члены экипажей будут применять к агрессивным пассажирам в целях обеспечения безопасности полетов.

В соответствии с постановлением правительства, наручники и ремни можно будет применять при угрозе жизни и здоровью пассажиров, а также в случае отказа авиадебошира подчиняться распоряжениям командира экипажа.

Напомним, что ранее авиакомпаниям разрешили вносить авиахулиганов в «черные списки» и отказывать им в перевозке в течение года.

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