03 июня 2022, 00:12
Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут наручники для борьбы с дебоширами
Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Предполагается, что спецсредства члены экипажей будут применять к агрессивным пассажирам в целях обеспечения безопасности полетов
Фото: job.tourdom.ru
Бортпроводникам российских авиакомпаний выдадут пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Предполагается, что спецсредства члены экипажей будут применять к агрессивным пассажирам в целях обеспечения безопасности полетов.
В соответствии с постановлением правительства, наручники и ремни можно будет применять при угрозе жизни и здоровью пассажиров, а также в случае отказа авиадебошира подчиняться распоряжениям командира экипажа.
Напомним, что ранее авиакомпаниям разрешили вносить авиахулиганов в «черные списки» и отказывать им в перевозке в течение года.