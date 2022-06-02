Парламент Молдовы принял закон, запрещающий ретрансляцию информационных и политических программ из России
Парламент Молдовы в окончательном чтении принял законопроект, запрещающий ретрансляцию программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении
Парламент Молдовы в окончательном чтении принял законопроект, запрещающий ретрансляцию программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, сообщает местное издание NewsMaker. Действие этого закона коснется и программ российских телеканалов.
Депутат от правящей Партии действия и солидарности Раду Мариан уточнил, что запрет вводится на ретрансляцию телевизионных и радиопрограмм информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания.
В частности, запрещаются передачи, содержащие дезинформацию, пропаганду военной агрессии, экстремистского или террористического содержания, а также ложной информации, представляющей угрозу национальной безопасности страны.
Исключения будут сделаны для ретрансляции фильмов, музыки и развлекательных программ, не имеющих милитаристского подтекста.
Нарушение закона будет наказываться штрафом до 100 тысяч леев (более $5200), предусмотрено и временное приостановление лицензии на вещание.
По данным NewsMaker, при этом из законопроекта убрали вызвавшие наибольшую критику положения, в частности, норму о наделении Службы информации и безопасности Молдовы полномочиями блокировать сайты, которые распространяют дезинформацию.
«Интерфакс» отмечает, что такой запрет вводился в 2017 году, однако в 2020 году он был отменен. После вторжения России в Украину власти Молдовы снова запретили ретрансляцию ряда программ решением Комиссии по чрезвычайному положению на период действия ЧП, теперь запрет принят на законодательном уровне.