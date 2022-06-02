Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты
Количество поставляемых ракет не раскрывается. Кроме них, Швеция предоставит Украине 5000 противотанковых гранатометов, снайперские винтовки и финансовые средства
Министр обороны Швеции Петер Хульдквист заявил 2 июня, что Швеция окажет Украине военную помощь в размере 1 миллиарда шведских крон (95 миллионов евро) и впервые направит противокорабельные ракеты Robot 17, сообщает Aftonbladet.
Министр отметил, что противокорабельное вооружение запрашивал Киев. Robot 17 — шведская модификация американских противокорабельных ракет Hellfire AGM-114C малой дальности (около 8 км). Использоваться оружие может против десантных кораблей и боевых кораблей малого водоизмещения. Хульдквист отмечает, что Robot 17 обладают высокой точностью и могут запускаться как с кораблей, так и с суши.
Количество поставляемых ракет не раскрывается. Кроме них, Швеция предоставит Украине 5000 противотанковых гранатометов, снайперские винтовки и финансовые средства.
Контекст. В середине мая Reuters сообщало, что США и их союзники по НАТО обсуждают поставки в Украину противокорабельных ракет высокой дальности — до 300 км. Такое вооружение, по мнению экспертов, может позволить Киеву преодолеть российскую блокаду в Черном море, которая в том числе не позволяет Украине отправлять по воде зерно.