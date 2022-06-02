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Техномир
Иностранные агенты «Росатома»
02 июня 2022, 14:41

NtechLab сообщил о внедрении системы распознавания силуэтов в Московской области

Власти Московской области и двух других регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. Она уже работает на 200 локациях

NtechLab сообщил о внедрении системы распознавания силуэтов в Московской области

Власти Московской области и двух других регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. Она уже работает на 200 локациях. Официальная цель — отслеживание загруженности объектов и обеспечение безопасности. В Подмосковье доступ к данным получат сотрудники оперативных служб и адвокаты. Но эффективность таких систем зависит от вычислительных ресурсов, которые сейчас в дефиците, отмечают эксперты.

Поставщик системы распознавания лиц на городских камерах NtechLab договорился с Московской областью и двумя другими регионами (их названия не раскрываются) о внедрении системы распознавания силуэтов, которая позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий, рассказали в компании.

Специализированное программное обеспечение (ПО) с искусственным интеллектом при интеграции с городскими камерами может, например, посчитать число посетителей и проанализировать маршруты их перемещения, говорят в NtechLab.

Система уже внедрена на 200 объектах, уточнили в компании: в парках, на спортивных и культурных объектах, автобусных остановках и в медицинских учреждениях. Силуэт распознается в видеопотоке с камер наблюдения, данные сохраняются в форме аналитических отчетов и таблиц, их удаляют спустя установленное заказчиком время. Система позволяет понять, какие объекты перегружены, говорит коммерческий директор компании Ирина Кривенкова: «Информацию с камер на автобусных остановках, например, можно использовать для планирования маршрутов».

Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Вячеслав Метелев пояснил, что «благодаря современным технологиям усилился контроль за безопасностью граждан и, как следствие,— профилактикой преступлений и правонарушений». По его словам, доступ к данным системы получат сотрудники оперативно-разыскных служб, адвокаты по запросу граждан, управляющие и страховые компании.

В Подмосковье установлено более 82 тыс. камер наблюдения, в этом году правительство региона планирует ввести еще 25 тыс., сообщал губернатор области Андрей Воробьев 26 января. По его словам, не менее 20 тыс. подъездов намерены оборудовать видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. В столице, по данным мэрии, работает 213 тыс. камер.

NtechLab поставляет видеоаналитику московской мэрии с 2020 года. На первую закупку было потрачено порядка 200 млн руб., сообщали «Ведомости». Компания основана в 2015 году Артемом Кухаренко (25%) и Александром Кабаковым (17,5%), среди совладельцев также фонд Рубена Варданяна. Выручка компании по итогам 2021 года превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль 88 млн руб., следует из данных «СПАРК Интерфакс».

Основной критерий успешной работы таких систем — качество технологии и объем необходимых вычислительных ресурсов, говорит гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Он полагает, что направление распознавания лиц и силуэтов будет развиваться «из-за разнообразия кейсов использования». В то же время ограничить тренд может дефицит вычислительных мощностей в России из-за военных действий на Украине.

Для управляющих и страховых компаний сведения могут представлять коммерческий интерес, поскольку на основе данных видеоаналитики можно определять наиболее проходимые места для размещения точек продаж, считает руководитель направления «Разрешение IT & IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Для правоохранительных органов и адвокатов, по его мнению, в первую очередь важно выявление среди потока людей конкретного человека и его перемещений с учетом походки, одежды и иных особенностей внешности: «В совокупности с наружными камерами технология может позволить определить, например, что в разных правонарушениях принимал участие один и тот же человек».

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