Меню
Общество
Крабов и омаров признали разумными существами
02 июня 2022, 13:41

Минобороны России выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине

Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений «в ходе военной операции», но забыло удалить метаданные из файла

Минобороны России выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине

Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений «в ходе военной операции», но забыло удалить метаданные из файла. Изучив их, мы смогли установить, где на самом деле проходили съемки.

«Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную, сломанную технику», – рассказывает анонимный российский военный в каске и балаклаве. На фоне – бронированная эвакуационная машина, над кабиной развевается триколор. Под героическую музыку калифорнийского композитора Кевина Рикса машина буксирует по бездорожью танк с буквой Z, затем прямо в поле пара военнослужащих с замазанными лицами меняют ему двигатель. «В разных случаях приходилось вытаскивать прямо с поля боя, под обстрелом», – комментирует военный в балаклаве.

Полутораминутный ролик «Работа ремонтных подразделений в ходе специальной военной операции» появился в телеграм-канале Минобороны России 12 мая. Место съемок – вовсе не Киевская область, где шли напряженные бои с применением танков, а 357-й учебный центр Военно-космических сил РФ, расположенный на западе Белгорода, в 25 минутах езды от центра города.

«Настоящее Время» установило это по метаданным (скрытым характеристикам файла) – они содержат точные географические координаты места съемки: 50 градусов 39 минут 14 секунд северной широты и 36 градусов 31 минута 17,4 секунды западной долготы. А также псевдоним автора: dimk-6.

Анализ самого видео подтверждает: буксировка «поврежденного» танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового товарищества «Фазенда», дома которого также видны на кадрах Минобороны.

 Кадр из оригинального видео Минобороны РФ 

 Садовое товарищество «Фазенда» в Белгороде, вид со спутника Google Maps

«Настоящее Время» также проанализировало несколько десятков других роликов в телеграм-канале Минобороны РФ. У большинства отсутствуют данные о геолокации, но у некоторых они все же остались и указывают на территорию Украины. Например, этот ролик - 

рассказывающий о «боевой работе расчетов реактивных систем «Град», судя по метаданным, был снят в Харьковской области (49°41'40.2"N 36°56'44.9" E) и находился в папке с необычным названием «7_05_2022 фосфорные боеприпасы».

Метаданные не впервые подводят российских военных: 18 февраля журналист Bellingcat Арик Толер опубликовал метаданные видеообращений глав так называемых «ЛНР» и «ДНР». Судя по посту, оба ролика были созданы 16 февраля, на два дня раньше официальных объявлений об эвакуации населения республик, которые вышли 18 числа.

Именно 16 февраля западные разведки называли датой вторжения России в Украину.

Материалы по теме
Сотни российских военных были уволены со службы за отказ ехать в Украину
Если виновного не найти, то его надо назначить
Российские ракетные удары «преднамеренно нацелены» на украинские поля, фермы и продовольственные склады
Сейчас на главной
NtechLab сообщил о внедрении системы распознавания силуэтов в Московской области
камеры наблюдения
NtechLab сообщил о внедрении системы распознавания силуэтов в Московской области
Власти Московской области и двух других регионов внедряют платформу видеоаналитики NtechLab с возможностью обезличенного распознавания силуэтов. Она уже работает на 200 локациях
Тайный форум
ПМЭФ
Тайный форум
В «Росконгрессе», который выступает организатором ПМЭФ, сообщили РБК, что от участников форума стали поступать заявления с просьбой не указывать на бейдже организацию. Такие просьбы могут быть связаны с санкциями
Власти Польши отказались платить пособия украинским беженцам
беженцы
Власти Польши отказались платить пособия украинским беженцам
Власти Польши выдвинули ультиматум украинским беженцам. Замглавы МВД Павел Шефернакер заявил, что большинство будут лишены ежедневных пособий, поскольку должны интегрироваться в общество и сами зарабатывать
Правительство констатировало начало обвала экономики
санкции
Правительство констатировало начало обвала экономики
Пока президент Владимир Путин с телеэкранов заверяет россиян, что экономика выдерживает санкции, а инфляция в стране в разы меньше, чем на Западе, прогнозы экономистов становятся все мрачнее
Авторская колонка
Забальзамированная
В начале очередного судебного заседания 26 мая в Домодедовском суде шли монотонные дежурные объяснения норм закона, как вдруг с заднего хода, откуда вводят заключенных, мимо меня промаршировал отряд бойцов в камуфляже, с автоматами наперевес
Шестун Александр
Сотни российских военных были уволены со службы за отказ ехать в Украину
война в украине
Сотни российских военных были уволены со службы за отказ ехать в Украину
В России в начале марта несколько сотен военнослужащих, которые находились на службе возле границы с Украиной, были уволены со службы за неисполнения приказов командования
В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров
В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Филиппа Киркорова
Претензии вызвал недавний номер певца, показанный во время концертов в Кремле в конце апреля — во время исполнения песни «Мария Магдалена» Киркоров взбирался на крест
Михаил Барышников обратился с письмом к Владимиру Путину
блокировки сайтов
Михаил Барышников обратился с письмом к Владимиру Путину
Артист балета, балетмейстер, актёр Михаил Барышников выступил с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу блокировки в России сайта проекта «Настоящая Россия», в число соучредителей которого он входит
Авторская колонка
Не партнер, а халявщик
Автомобильную отрасль нам назначили титульной. После советского голода и убожества хотелось иномарок и чтобы было, чем гордиться. И мы принялись хозяйствовать. Делать свое отказались сразу. Зачем, если иностранцы то же самое умеют лучше?
Асланян Сергей
Закредитованным россиянам все труднее платить по долгам
кредиты
Закредитованным россиянам все труднее платить по долгам
С началом войны сильно увеличилась доля потребительских ссуд, по которым россияне пропустили очередной платеж: всего за два месяца, в марте–апреле, она выросла почти в 1,5 раза — с 5,3 до 7,5%
Если виновного не найти, то его надо назначить
война в украине
Если виновного не найти, то его надо назначить
В апреле сообщалось, что командование российскими войсками, находящимися в Украине, передано генералу армии Александру Дворникову, возглавляющему Южный военный округ. Тогда отмечалось, что у этого генерала «большой опыт операций в Сирии»
Великобритания и Евросоюз договорились о запрете страховать суда с российской нефтью
санкции
Великобритания и Евросоюз договорились о запрете страховать суда с российской нефтью
В ночь с 30 на 31 мая лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет экспорта в ЕС 2/3 российской нефти
Общество
Российские фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой тренажеров
Некоторые иностранные бренды уже запретили поставки в Россию. Кроме того, поставщики столкнулись с логистическими трудностями при отгрузке товара через третьи страны, а также повышением цен на доставку
Нефтяное эмбарго ударит по России сильнее, чем по Европе
нефтяное эмбарго
Нефтяное эмбарго ударит по России сильнее, чем по Европе
Частичное нефтяное эмбарго, о котором договорились страны Евросоюза, может сократить нефтяную выручку России не меньше, чем на 3,4 миллиарда долларов в месяц
ОПЕК рассматривает возможность исключения России из нефтяной сделки
ОПЕК
ОПЕК рассматривает возможность исключения России из нефтяной сделки
Санкции, введенные из-за вторжения в Украину, а также частичный запрет на импорт российской нефти, одобренный ЕС, «начинают угрожать способности России добывать больше»
Банк России не планирует смягчать ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами
банк россии
Банк России не планирует смягчать ограничения по покупке наличной валюты физическими лицами
Ограничения на операции с наличной валютой были введены в России в начале марта — вскоре после вторжения в Украину
Сотрудников больниц в Башкортостане обязывают перечислить часть своей зарплаты на помощь ЛНР
ЛНР
Сотрудников больниц в Башкортостане обязывают перечислить часть своей зарплаты на помощь ЛНР
По поручению руководителя администрации главы республики, руководителям медицинских округов отправили образцы заявлений, которые должны заполнить медики
Премьер Канады заявил о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие в стране
Канада
Премьер Канады заявил о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие в стране
Либеральная партия Канады премьер-министра Джастина Трюдо заявила о намерениях законодательно запретить короткоствольное оружие, такое как пистолеты и револьверы