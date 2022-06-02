Минобороны России выдало съемки из учебной части в Белгороде за кадры с поля боя в Украине
Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений «в ходе военной операции», но забыло удалить метаданные из файла
Министерство обороны РФ опубликовало пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений «в ходе военной операции», но забыло удалить метаданные из файла. Изучив их, мы смогли установить, где на самом деле проходили съемки.
«Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную, сломанную технику», – рассказывает анонимный российский военный в каске и балаклаве. На фоне – бронированная эвакуационная машина, над кабиной развевается триколор. Под героическую музыку калифорнийского композитора Кевина Рикса машина буксирует по бездорожью танк с буквой Z, затем прямо в поле пара военнослужащих с замазанными лицами меняют ему двигатель. «В разных случаях приходилось вытаскивать прямо с поля боя, под обстрелом», – комментирует военный в балаклаве.
Полутораминутный ролик «Работа ремонтных подразделений в ходе специальной военной операции» появился в телеграм-канале Минобороны России 12 мая. Место съемок – вовсе не Киевская область, где шли напряженные бои с применением танков, а 357-й учебный центр Военно-космических сил РФ, расположенный на западе Белгорода, в 25 минутах езды от центра города.
«Настоящее Время» установило это по метаданным (скрытым характеристикам файла) – они содержат точные географические координаты места съемки: 50 градусов 39 минут 14 секунд северной широты и 36 градусов 31 минута 17,4 секунды западной долготы. А также псевдоним автора: dimk-6.
Анализ самого видео подтверждает: буксировка «поврежденного» танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового товарищества «Фазенда», дома которого также видны на кадрах Минобороны.
Кадр из оригинального видео Минобороны РФ
Садовое товарищество «Фазенда» в Белгороде, вид со спутника Google Maps
«Настоящее Время» также проанализировало несколько десятков других роликов в телеграм-канале Минобороны РФ. У большинства отсутствуют данные о геолокации, но у некоторых они все же остались и указывают на территорию Украины. Например, этот ролик -
рассказывающий о «боевой работе расчетов реактивных систем «Град», судя по метаданным, был снят в Харьковской области (49°41'40.2"N 36°56'44.9" E) и находился в папке с необычным названием «7_05_2022 фосфорные боеприпасы».
Метаданные не впервые подводят российских военных: 18 февраля журналист Bellingcat Арик Толер опубликовал метаданные видеообращений глав так называемых «ЛНР» и «ДНР». Судя по посту, оба ролика были созданы 16 февраля, на два дня раньше официальных объявлений об эвакуации населения республик, которые вышли 18 числа.
Именно 16 февраля западные разведки называли датой вторжения России в Украину.