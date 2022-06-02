Участники Петербургского форума попросили организаторов скрыть информацию о себе
В«Росконгрессе», который выступает организатором ПМЭФ, сообщили РБК, что от участников форума стали поступать заявления с просьбой не указывать на бейдже организацию. Такие просьбы могут быть связаны с санкциями
Фото: business.amurobl.ru
Участники Международного экономического форума в Петербурге обратились в «Росконгресс» с просьбой не указывать на их бейджах информацию о месте работы. Также ряд компаний решили воспользоваться правом не раскрывать публично информацию о своем участии в мероприятии.
В«Росконгрессе», который выступает организатором ПМЭФ, сообщили РБК, что от участников форума стали поступать заявления с просьбой не указывать на бейдже организацию. Такие просьбы могут быть связаны с опасением участников попасть под западные санкции из-за участия в мероприятии.
Отметим, что список участников ПМЭФ-2022 до сих пор не опубликован. По оценке «Росконгресса», в форуме будут участвовать более 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.
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