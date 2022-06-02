Власти Польши отказались платить пособия украинским беженцам
Власти Польши выдвинули ультиматум украинским беженцам. Замглавы МВД Павел Шефернакер заявил, что большинство будут лишены ежедневных пособий, поскольку должны интегрироваться в общество и сами зарабатывать
Власти Польши выдвинули ультиматум украинским беженцам. Замглавы МВД Павел Шефернакер заявил, что большинство будут лишены ежедневных пособий, поскольку должны интегрироваться в общество и сами зарабатывать.
Ожидается, что решение властей вступит в силу 1 июля.
Г-н Шефернакер уточнил, что пособие продолжат выплачивать только нуждающимся украинцам. Это инвалиды, беременные и многодетные женщины.
Польские власти заявили, что таким образом хотят стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — заявил польский профессор Петр Длугош.
Ранее сообщалось, что в Польшу с начала спецоперации выехали около 3,5 млн беженцев из Украины.
Также сообщается, что с конца мая беженцы стали покидать территорию Болгарии. Это связано с тем, что 31 мая закончился срок бесплатного проживания украинцев в отелях на море. С началом туристического сезона местные власти предложили переехать людям на государственные базы в районе Варны и Бургаса, но многие отказались. За последнюю неделю страну покинули 18 тысяч беженцев.