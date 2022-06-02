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Общество
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02 июня 2022, 00:11

Сотни российских военных были уволены со службы за отказ ехать в Украину

В России в начале марта несколько сотен военнослужащих, которые находились на службе возле границы с Украиной, были уволены со службы за неисполнения приказов командования

Сотни российских военных были уволены со службы за отказ ехать в Украину
Фото: msk-news.net

В России в начале марта несколько сотен военнослужащих, которые находились на службе возле границы с Украиной, были уволены со службы за неисполнения приказов командования. Речь идет об отказе участвовать в специальной военной операции.

Издание The Wall Street Journal сообщает, что приказ об увольнении был подписан командиром воинской части. Другие подробности не сообщаются. Сколько военнослужащих было уволено и в каком подразделении они служили, не уточняется.

Издание «Медиазона» (признано иностранным агентом) сообщает, что участвовать в спецоперации в Украине отказались несколько тысяч российских военнослужащих. Некоторые из них были уволены со службы за неисполнение приказа.

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