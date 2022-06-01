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Общество
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01 июня 2022, 20:03

Михаил Барышников обратился с письмом к Владимиру Путину

Артист балета, балетмейстер, актёр Михаил Барышников выступил с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу блокировки в России сайта проекта «Настоящая Россия», в число соучредителей которого он входит

Михаил Барышников обратился с письмом к Владимиру Путину
Фото: NIKKI KAHN

Артист балета, балетмейстер, актёр Михаил Барышников выступил с открытым письмом к президенту Владимиру Путину по поводу блокировки в России сайта проекта «Настоящая Россия», в число соучредителей которого входит всемирноизвестный танцовщик.

Проект «Настоящая Россия» был создан после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Он помогает украинским беженцам, а также людям, которые были вынуждены покинуть Россию. Помимо Барышникова среди основателей проекта - писатель Борис Акунин и экономист Сергей Гуриев, живущие за рубежом, отмечает издание «Медуза».

По данным правозащитной инициативы «Роскомсвобода», сайт «Настоящей России» был заблокирован 24 мая по решению российской Генпрокуратуры.

«Ваши дворовые с перепуга приказали заблокировать наш веб-сайт - веб-сайт Настоящей России. Их страх понятен. Нам же он придает уверенность в своей правоте», - подчёркивает Михаил Барышников в обращении к президенту РФ. Танцовщик пишет, что ещё в детстве в Латвии к нему, сыну русского офицера, «не прилипла роль оккупанта». А с 26 лет, уже почти полвека, он живёт «человеком свободного мира», которого «всё еще называют русским», как называют русским писателем Акунина и русским экономистом Гуриева.

«Такие, как мы, принесли больше чести русскому миру, чем все ваше неточное высокоточное оружие. Вашему русскому миру - миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть - несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов», - говорится в обращении артиста.

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