Закредитованным россиянам все труднее платить по долгам
С началом войны сильно увеличилась доля потребительских ссуд, по которым россияне пропустили очередной платеж: всего за два месяца, в марте–апреле, она выросла почти в 1,5 раза — с 5,3 до 7,5%
С началом войны сильно увеличилась доля потребительских ссуд, по которым россияне пропустили очередной платеж: всего за два месяца, в марте–апреле, она выросла почти в 1,5 раза — с 5,3 до 7,5%, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России, материалы которого изучил «The Moscow Times».
Россияне встретили войну закредитованными как никогда прежде. «К началу кризиса рынок кредитования физических лиц подошел с максимальным за все время наблюдений уровнем долговой нагрузки домохозяйств (10,6% от располагаемых доходов населения — всего, а не только тех граждан, у кого есть кредиты), — отмечает ЦБ. — Активный рост кредитования до 1 февраля 2022 г., опережающий рост доходов населения, а также снижение банками требований к платежной нагрузке заемщиков приводили к увеличению долговой нагрузки населения».
Более половины этой нагрузки сейчас приходится на необеспеченные кредиты: плановые платежи должников по ним составляют 6% располагаемых доходов всего населения. Еще 2,4% приходится на ипотеку, 1,5% — по кредитным картам и 0,8% — по автокредитам.
Весной выдача необеспеченных кредитов снизилась, портфель банков по этим ссудам сократился в марте–апреле на 3,4%. В ипотечном секторе активность начала снижаться в апреле, так как в марте кредиты выдавались еще по ранее одобренным заявкам, говорится в обзоре.
По данным Росстата, в I квартале реальные располагаемые доходы населения (сумма, которая остается на руках за вычетом всех обязательных платежей и инфляции) сократились на 1,2%. В Министерстве экономического развития ждут, что из-за кризиса и высокой инфляции реальные доходы граждан упадут в этом году на 6,8%.
Рост просрочек в платежах населения по долгам указывает на потенциальное увеличение необслуживаемых ссуд в данном сегменте в будущем, но пока существенного ухудшения качества розничного кредитного портфеля не наблюдается, считает ЦБ. Отчасти, по его мнению, это подтверждается тем, что спрос населения на реструктуризацию остается небольшим. Реструктурировано всего 0,6% задолженности по розничным кредитам, отмечает ЦБ, признавая, что во второй половине года спрос на эту услугу может вырасти.